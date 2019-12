Siga nossa página

Liberato Salzano - Soberanas realizam campanha de Natal

Publicado por Thaís Girardi em 16/12/2019 - 09:12:33 .

As soberanas de Liberato Salzano em parceria com a Assistência Social e Poder Público Municipal estão realizando uma campanha de Natal com o objetivo de arrecadar alimentos, brinquedos e móveis para distribuir para as famílias carentes do município. Os donativos serão arrecadados do dia 13 ao dia 23 de dezembro de 2019 nos seguintes pontos de coleta:

- Escolas estaduais e municipais;

- Bancos;

- Assistência social;

- Prefeitura;

- Igreja.

De acordo com a rainha e as princesas essa é uma das atividades que elas pretendem realizar durante o período em que representam os salzanenses, a 2° princesa, Ana Luiza Techio ainda afirma “Nosso papel vai além de divulgar as potencialidades do município, ao assumir nossos postos, firmamos também um compromisso em ajudar a nossa comunidade. ”