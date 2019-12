Siga nossa página

Cotrisal é a 4ª Melhor Cooperativa do Brasil

Publicado por Joel De Brito em 17/12/2019 - 10:12:21 .

Revista Globo Rural destacou as melhores organizações do Agronegócio em 21 segmentos

Quarta colocada na categoria cooperativas e a única gaúcha, a Cotrisal mais uma vez se destaca em conceituada premiação para o agronegócio brasileiro.

O objetivo da premiação da revista Globo Rural através do 15º anuário “As 500 maiores do Agro”, lançado no início do mês, foi reconhecer o trabalho das organizações em 21 segmentos do agronegócio, considerando os resultados financeiros e iniciativas de sustentabilidade. A consultoria Serasa Experian elaborou o ranking levando em conta demonstrações contábeis das cooperativas.

Para o presidente Walter Vontobel a premiação da revista Globo Rural é importante na medida em que é resultado de uma análise criteriosa que verifica vários indicadores. “Estamos orgulhosos deste resultado, pois entre os critérios avaliados estão: a rentabilidade do patrimônio líquido, a liquidez corrente, evolução da receita, entre outros. Isso demonstra nossa eficiência nos processos de gestão e reafirma nosso propósito que é oferecer produtos e serviços de excelência aos nossos associados e clientes”, declarou Vontobel.

De acordo com o editor-executivo da Revista Globo Rural, Cassiano Ribeiro, esse prêmio é considerado o Oscar do Agronegócio. “Temos esse compromisso de levar ao público da cidade e do campo, as informações que todos precisam saber da produção de alimentos. O agro é vital e sustenta a economia do nosso país. Nesse ano, a novidade foi a categoria ‘Cooperativismo’”, finaliza.

