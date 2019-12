Siga nossa página

Atletas patrocinados pelo Sicredi finalizam o ano como campeões gaúchos

Publicado por Thaís Girardi em 18/12/2019 - 09:12:32 .

Incentivar e apoiar projetos que englobam o esporte nas comunidades onde estamos inseridos foi uma das ações idealizadas com força pela cooperativa em 2019, diretamente contribuindo para o desenvolvimento humano e social.

Além do apoio nos campeonatos municipais de esporte coletivo como futsal, futebol, vôlei e bocha, duas novas parcerias esportivas foram firmadas pela cooperativa. Os atletas Jasieli Dalla Rosa e Lorenzo Oliveira receberam as premiações de destaque do ano.

A atleta Jasieli Dalla Rosa competiu em provas importantes de nível nacional. Nas disputas realizadas no estado ela foi campeã em todas as etapas que participou o que consagrou-a campeã gaúcha na distância longa. “Prestigiar o campeonato gaúcho é também ajudar a fazer com que nosso esporte cresça no Rio Grande do Sul, e mesmo priorizando as competições nacionais estamos sempre levando nosso Estado junto “, comentou Jasieli.

Patrocinada desde janeiro pela cooperativa, a atleta destacou a essencial parceria do Sicredi. “Não fui campeã sozinha, divido este troféu com a família Sicredi, que tem sido primordial no meu crescimento no esporte”, finalizou. Jasieli já está convocada para a seleção brasileira de skyrunning(esporte de montanha), que em julho, disputa o mundial na Espanha.

Encerrando a temporada 2019, o atleta Lorenzo Oliveira também foi destaque nas competições de ciclismo. O jovem é atual bicampeão ranking gaúcho sub 23, campeão gaúcho contra-relógio individual sub23, vice-campeão gaúcho contra-relógio individual categoria Elite e vice-campeão gaúcho resistência sub23. “No esporte é difícil conquistar o apoio de grandes empresas e desde o primeiro contato o Sicredi me apoiou, estou muito grato por representar essa instituição”, ressaltou. A parceria com o atleta segue em 2020 e ele já projeta os desafios para o próximo ano. “Para a próxima temporada, pretendo conquistar mais destaque no cenário do esporte e, dessa forma, retribuir a confiança do Sicredi e dos demais patrocinadores”, finalizou Lorenzo.

O diretor executivo da Sicredi Região da Produção RS/SC/MG, Marcos Dorigon, avalia que a parceria da cooperativa com incentivos esportivos locais é importante. “As comunidades se envolvem em torno do esporte, algo que se reflete na cultura e na economia local. Para nós dos Sicredi é muito relevante estar junto com os times e atletas que representa os municípios”, completou o diretor.

Jasieli - Atleta patrocinada pelo Sicredi foi convocada para seleção brasileira de Skyrunning

Lorenzo - Atual bicampeão do ranking gaúcho sub 23 e destaque em outras categorias

Franciele Demarchi

Comunicação e Marketing

Sicredi Região da Produção RS/SC/MG – Sarandi/RS