Sarandi - APAE e Follow realizam a 3ª edição da Balada inclusiva

Publicado por Joel De Brito em 18/12/2019 - 10:12:50 .

Em uma tarde de música, dança, alegria e amizade, dezenas de pessoas participaram da 3ª edição da Balada Inclusiva, que ocorreu na última terça-feira, dia 17 de dezembro, nas dependências da Follow em Sarandi-RS.

O evento foi realizado pela APAE de Sarandi em parceria com a Direção da Follow, com o intuito de promover uma tarde muito agradável e divertida para as crianças, jovens, adultos e idosos vinculados a APAE de Sarandi.

“A ideia desse evento é novamente proporcionar uma festa animada, uma balada mesmo, com o objetivo de socializar e integrar nossos alunos numa casa de eventos. Eles puderam brincar, dançar, e se divertir ao máximo. Nós só temos a agradecer aos sócios da Follow que nos proporcionaram essa parceria. Todos os nossos alunos ficaram extremamente felizes com a experiência de conhecer uma casa de eventos”, disse a Diretora da Apae – Cleusa De Bona.

Cabe salientar também, que toda a bebida disponibilizada gratuitamente na balada inclusiva, (água e refrigerante) foi fornecida pela Disfonte e foi de suma importância para o sucesso do evento.

O evento teve toda uma temática alusiva ao Natal, com decoração especial além é claro, de todas as características de uma casa de shows, como iluminação, equipamento de som, DJ (Davi Potrich), telão de LED, os espaços todos disponíveis: pista, camarotes, vip e Backstage e garçons. Além da chegada do `Papai Noel e entrega de presentes.

“Pessoas especiais merecem ainda mais atenção, carinho e amor. Mais do que uma balada inclusiva, é um evento que todos nós fizemos questão de realizar novamente, para proporcionar momentos alegres e de felicidades aos alunos da APAE”, relataram os sócios-proprietários da Follow.

Texto/fotos - Joel De Brito