Sarandi - Raspou Ganhou se aproxima do fim com muitos consumidores contemplados

Publicado por Thaís Girardi em 20/12/2019 - 09:12:44 .

Dia 26 será realizado o sorteio de uma motocicleta a todos os clientes que preencheram as raspadinhas



A Campanha Raspou Ganhou está chegando ao fim e a Associação Comercial Industrial Serviços e Agronegócios (Acisar) de Sarandi divulga a relação de mais clientes contemplados nos últimos meses com raspadinhas premiadas. Os consumidores compraram no comércio e prestadores de serviços de Sarandi e Barra Funda, solicitaram a raspadinha e foram contemplados com vale-compras de R$ 100, R$ 200 e R$ 300.

Todos os clientes que preencheram as raspadinhas, até mesmo os contemplados com vale-compras, concorrem na próxima quinta-feira, dia 26, ao sorteio de uma motocicleta zero quilômetro. O sorteio será realizado em frente a Acisar, às 18h30min, e todos podem assistir.

Quem ainda não teve a chance de raspar, pode aproveitar para fazer as compras de Natal nos estabelecimentos participantes da campanha e solicitar as raspadinhas. No site da Acisar, é possível conferir a relação de empresas participantes: “acisar.com/ campanharaspouganhou”.





Ganhadores

-Maria de Fatima Candaten, premiada com R$200,00 na Enxovais Guilli;

-Letícia Batisti, de Barra Funda, premiada com R$100,00 na Master Informática;

-Rodrigo Cover, premiado com R$100,00 no Posto Papagaio;

-Tais Cazzaroto Galelli, premiada com R$100,00 na Alternativa Modas;

- Jane Terezinha Kirsch Vieira, premiada com R$100,00 no Shopping Portal.

- Edemilson Pedrini, de Rondinha, premiado com R$100,00 na De Cezaro;

- Lidiane da Conceição, premiada com R$100,00 na Ponto do Brick;

- Verredino Berton, premiado com R$200,00 na Müller Materiais de Construção;

- Liane Krüger Samuel, premiada com R$100,00 na Palazzo Ambientes;

- Neli Antonio Rombaldi Portolan, de Farroupilha, premiado com R$100,00 na Peregrino Store.

- Cladir Fátima Alievi, premiada com R$100,00 na La Mone;

- Adrian Valduga, premiado com R$100,00 na Merlin Materiais de Construção;

- Vilma Barzotto, premiada com R$100,00 no Hiper Wagner;

- Olavo Brum de Camargo, de Palmeira das Missões, premiado com R$100,00 na De Cezaro;

- Cristina Maria Superte, premiada com R$300,00 na Malhas Holz.

-Sônia Silveira, premiada com R$100,00 no Hiper Wagner;

- Sônia de Fátima Bornholdt Valentin, premiada com R$100,00 na A Brasileira Calçados;

- Marli Colli, premiada com R$100,00 na Cotrisal;

- Joaquim de Freitas, premiado com R$200,00 na Merlin Materiais de Construção;

- Regislene Mazocco, premiada com R$300,00 na Blecaute.

- Sara Gehlen, premiada com R$200,00 na De Cezaro;

- Cláudia Colaço, premiada com R$100,00 na Cotrisal;

- Pedro Pinheiro Ribeiro, premiado com R$100,00 na Comercial Tanabi;

- Eleni T. Crespani Amaral, de Passo Fundo, premiada com R$100,00 na Cor do Céu;

- Maria Leonilda de Oliveira, premiada com R$100,00 na H2Oney.

- Ivanir Faccenda dos Santos, premiado com R$100,00 na Galelli Móveis;

- Ada Marques Salami, de Rondinha, premiada com R$100,00 na Master Informática;

- Renata Freire, de Novo Barreiro, premiada com R$100,00 no Hiper Wagner;

- Letícia Ré Signor, de Cruz Alta, premiada com R$100,00 na Calçados Alvorada;

- Bernardo Lenz Romio, premiado com R$200,00 na Marília Modas.

- Cristian da Silva, premiado com R$100,00 no Posto Papagaio;

- Helena Fraga, premiada com R$100,00 na Floricultura Colibri;

- Marineia Brizola Pinto, premiada com R$100,00 no Hiper Wagner;

- Sidnei Almeida, de Nova Hartz, premiado com R$100,00 na H Motos;

- Andréia Assmann, premiada com R$100,00 na Distribuidora de Gás Piuco;

- Alice Nascimento, de Palmeira das Missões, premiada com R$100,00 na A Brasileira;

- Anderson Terres, premiado com R$100,00 na Cotrisal;

- Marilda Zanatta, premiada com R$200,00 na Ótica Bacchi.

