Barra Funda - Gruta de pedras em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes

Publicado por Thaís Girardi em 07/01/2020 - 10:01:30 .

Na Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, localizada na Linha Ervalzinho, no Município de Barra Funda, há uma Gruta totalmente construída de pedras em homenagem a Nossa Senhora de Lourdes, um lugar de muita paz, sossego, oração coberto por muito verde e por águas corrente o ano todo.

Mas a construção da gruta de uma história de muita fé, persistência, amor e superação.

Na residência do Sr. Eri Antonio e a Sra. Lourdes Castoldi Signor, a construção iniciou há mais de 30 anos, quando a Dona Lourdes retorna de uma internação hospitalar devido a forte depressão.

A busca da cura teve a fé e a oração como remédio (a Sr.Lourdes comenta) "me agarrei na Igreja, na oração e na devoção à Nossa Senhora para superar aquele momento tão difícil da minha vida, e assim com uma pequena imagem de Nossa Senhora de Lourdes, presente dos filhos foi colocado aos pés de uma grande árvore em frente da casa, e comecei a construção da pequena gruta. Com passar dos anos, sempre com ajuda das crianças, a gruta foi crescendo e ganhando forma, pedrinhas de rio, de beira de estrada, de lavouras foram sendo colocadas, uma à uma, dia após dia, ano após ano. Hoje a gruta é iluminada e tem um caminho de pedras que contorna toda a árvore na qual se encontra a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, juntamente com outras imagens de Anjos, estrelas, flores que no passar do tempo a Sra .Lourdes foi acrescentando.

Neste ano, próximo a gruta, o casal construiu um poço, no qual os visitantes encontram água benta.

É um lugar muito especial para toda a Família e também para Comunidade, um lugar de muita fé e oração. Vale a pena conhecer.

Parabéns para a Senhora Lourdes Castoldi Signor por o seu exemplo de fé, oração, persistência, superação e de VIDA.

Por Fernando Luis Concatto-PASCOM