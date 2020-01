Siga nossa página

Cresol Sarandi remunera associados em 6%

Publicado por Thaís Girardi em 08/01/2020 - 10:01:04 .

No total, foram mais de R$ 352 mil distribuídos em juros ao Capital

A Cresol Sarandi anunciou, no final de 2019, o índice de remuneração do capital de todos os associados da cooperativa: visando valorizar a confiança depositada pelos cooperados, neste ano de 2019, a Direção da cooperativa de crédito decidiu remunerar a cota capital em 6%.

A remuneração ao capital é um dos diferenciais competitivos da cooperativa de crédito em relação ao sistema bancário tradicional. Para o Presidente Márcio Cassel, esta é uma excelente remuneração, que garante ganhos reais para os associados, pois representa 141% da poupança (acumulada nos últimos 12 meses em 4,26%), representa 133% da Selic de dezembro (4,5%), e está acima da inflação de 2019 que foi de 4,05%. “É um resultado muito importante, que reforça a importância da integralização das cotas para o sócio e para o desenvolvimento da Cooperativa”, afirmou.

Para Edenilso Casarotto, Diretor Financeiro da Cresol Sarandi, a remuneração de 6% aos associados é um reconhecimento pela reciprocidade do quadro social com a cooperativa. “O pagamento de juros ao capital demonstra a transparência na gestão dos recursos e evidencia a importância da participação de cada cooperado na evolução da cooperativa, e isso garante os recursos utilizados para as operações de crédito”, explicou.

Capital Social

O Capital Social é parte do patrimônio de uma cooperativa financeira e é composto pelo somatório de todas as quotas-partes dos cooperados. A quota-parte é uma quantia em dinheiro que os cooperados pagam para integrarem a cooperativa, e varia de acordo com o estatuto de cada entidade. Esse recurso é o que confere solidez à cooperativa.

O Capital Social proporciona a autossuficiência, reduz a dependência de recursos de terceiros e permite implementar uma política de crédito com taxas de juros mais atrativas que as praticadas pelo sistema bancário tradicional e ainda, faculta o financiamento de longo prazo. O êxito de uma cooperativa de crédito depende da capitalização perene, do sucesso das operações de crédito e da entrega de resultado.

Vantagens do Capital Social

O Capital Social é como se fosse uma poupança de longo prazo que pode ser uma excelente forma do associado complementar a sua aposentad.