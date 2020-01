Siga nossa página

Sarandi - Confira a Programação da 12ª Feira da Uva e da Agricultura Familiar

Publicado por Joel De Brito em 08/01/2020 - 11:01:49 .

12º FEIRA DA UVA E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR DE SARANDI E REGIÃO

Data: 17, 18 e 19 de Janeiro de 2020.

Local: Parque de Exposições de Sarandi nos Pavilhões da FEISA, na Avenida 07 de Setembro nº 426, Centro de Sarandi RS.

Haverá:

Uva com preço promocional;

Produtos Coloniais;

Artesanato;

Exposição de Orquídeas;

Praça de Alimentação;

Brinquedos para Crianças;

Roteiro Turístico Rural;

Apresentações Culturais;

Shows;

Dim dim Disponível para Deslocamento da Praça Farroupilha Até o Local do Evento de hora em hora grátis.

Programação:

Domingo 12/01/2020

Concurso do maior cacho de uva de Sarandi

Local: Comunidade de São Cristovão Sobradinho, junto à festa do Clube de Mães.

Sexta-Feira 17/01/2020

14:00hs Abertura dos Pavilhões

18:00hs Abertura oficial da 12ª Feira da Uva e Agroindústria Familiar de Sarandi e Região e Show humorístico com Tio e Sobrinho;

21:00hs enceramento das vendas;

Sábado 18/01/2020

8:30hs Roteiro Turístico Uva e Vinho 2020;

9:00hs Abertura dos Pavilhões;

16:30hs Apresentação Cultural com o CTG e Show com Trio Passito;

20hs Encerramento das vendas;

Domingo 19/01/20

09:00hs Momento de Celebração;

10:00hs Início das vendas;

18:00hs Encerramento da Feira;

Lembrando que a entrada e acesso a todas as atrações da feira “É LIVRE”

Realização:

SINTRAF, COOPAFS, EMATER, ACPAF, PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI, e ALEGRO TURISMO RURAL

Patrocinadores oficiais:

Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas;

Legislativo de Sarandi;

Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista;

Marina Veículos;

Cresol;

Sicredi;

Nicola Caminhões;

Cotrisal;

Santa Helena Sementes;

Laticínio Sarandi;

Construtora e Incorporadora Pirâmide;

Total Protection;

Barbiero Agronegócios;

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação;

Signomar Comércio de Bebidas Ltda.;

Yotta.