Palmeira das Missões - Obras do Hospital Público Regional avançam para novas frentes de trabalho

Publicado por Thaís Girardi em 10/01/2020 - 09:01:07 .

Com 230 dias prossegue, dentro do cronograma previsto, a construção do Hospital Público Regional de Palmeira das Missões – HPR.

De acordo com a Sial, empresa responsável pela obra, estão sendo trabalhados em oito dos nove blocos que compõe a estrutura do Hospital. O bloco 3 (internação infantil) é o mais adiantado, com o início do levantamento das paredes.