Sagrada Família - Posse dos novos Conselheiros Tutelares do Município

Publicado por Thaís Girardi em 10/01/2020 - 12:01:57 .

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes do Município de Sagrada Família Leonara Candaten abriu os discursos dando boas vindas a todos, parabenizando os novos conselheiros e encorajando-os para a função de cuidar das nossas crianças e adolescentes.

Este é um momento festivo, onde todos os conselheiros eleitos passaram por um processo de escolha, votação, eleição, vitória e hoje posse; é também um bom momento para reafirmar as atribuições, questão ética do Conselho Tutelar e a responsabilidade dos conselheiros, especialmente para com as crianças e adolescentes do nosso município de Sagrada Família.

Falo da importância de se trabalhar com a parceria das famílias, do Ministério Público, da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos demais órgãos na defesa dos direitos da criança e do adolescente do nosso município. “A Prefeitura Municipal e toda a Administração está escrevendo uma Nova História, está de portas abertas e dará todo o apoio necessário no que o Conselho Tutelar precisar para exercer está relevante função de cuidar e lutar pela garantia dos direitos da criança e do adolescente do nosso Município. “

Fizeram-se presentes no ato da posse o vice Prefeito Municipal Sergio Pietrobelli, onde explanou sobre o bonito trabalho do conselho tutelar bem como, sua importância na garantia dos direitos da criança e adolescente. Também, representando o Legislativo o Vereador Srº Pedro Pacheco, parabenizou pela conquista e também pelo desafio que terão pela frente, exercendo esta função com responsabilidade, ética e competência. Contamos também com a presença da Brigada Militar com o comandante Rudinei Francisco Moreira onde se colocou à disposição para o trabalho em parceria, na defesa dos direitos da criança e adolescentes, esclarecendo sobre seus direitos e orientando sobre seus deveres. Se fez presente representando o CRAS a coordenadora Sidimara Zanella da Silva ressaltando o trabalho em rede e o trabalho desenvolvido com as famílias.

Em seguida, os conselheiros assinaram o termo de posse e receberam o Diploma, como Conselheiros Tutelares do Município de Sagrada Família.

Neste ato foram empossados os conselheiros tutelares para o exercício de 2020 á 2024 os seguintes membros:

João Adriano de Oliveira

Ademar Otero Martins

Andréia Menon Salustiano

Vilma Soares Rauch

Luciana de Souza Ardenghi