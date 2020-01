Siga nossa página

Rondinha – Prefeito Pasquetti anuncia investimentos de 740 mil reais para melhorias de estradas municipais

Publicado por Thaís Girardi em 13/01/2020 - 10:01:51 .

O anúncio foi realizado na última semana pelo Prefeito Municipal Ezequiel Pasquetti, após assinatura de contrato com a Caixa Econômica Federal. O projeto consiste na adequação e melhoria de estradas no interior do Município de Rondinha com a realização do alargamento das vias (07 metros), cascalhamento, remoção de pedras, recuperação geral, etc.), contemplando as comunidades de Linhas: Lambari, Baios, Fazenda Sarandi, Carregueta, Gramado, Tunas, Antinha, São Paulo Bins, Cachoeira Branca, Lajeado Seco Fátima, Caravágio, Santa Lúcia, Aracá Santana, São Brás e Aracá Santo Antônio.

Pasquetti declarou que os recursos foram conquistados através de convênio firmado com o Ministério da Agricultura num montante de R$ 668.500,00 mais a contrapartida do município no valor de R$ 74.754,00.

O Prefeito Ezequiel salientou ainda que, trata-se de um importante investimento o qual contemplará toda comunidade melhorando o escoamento da produção e trafegabilidade. Lembrou que o fluxo diário nas estradas gerais e vicinais do município é expressivo, seja no transporte da grande produção de grãos, leite, suínos, transporte escolar, além do tráfego normal de veículos. As comunidades beneficiadas fazem conexão interna com as demais localidades e são pontos de ligação estratégicos com os municípios vizinhos.

Neste momento, a equipe da Administração Municipal está trabalhando no projeto técnico e nos próximos dias será autorizada a licitação definindo qual empresa executará as obras.