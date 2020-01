Siga nossa página

3º Sorteio Tempo de Sorte 2019 contempla mais dez associados e clientes

Publicado por Thaís Girardi em 14/01/2020 - 11:01:35 .

Automóvel zero quilômetro sai para da cidade de Nova Boa Vista

No dia 11 de janeiro foram conhecidos os contemplados do 3º Sorteio Tempo de Sorte Cotrisal 2019, através do sorteio realizado no estacionamento do Supermercado Loja 01, em Sarandi. A promoção Tempo de Sorte é um atrativo para os associados e clientes que entregam sua produção na cooperativa e realizam suas compras nas lojas da rede Cotrisal.

Estiveram presente o presidente Walter Vontobel, o vice-prefeito em exercício Glauber Kunzler, a presidente da Câmara Municipal de Vereadores Denise Gelain, representantes de entidades, imprensa, conselheiros da Cotrisal, líderes, gerentes, funcionários, associados e clientes.

O presidente Walter na abertura desejou um feliz 2020, destacou o trabalho da Cotrisal em 2019 e ressaltou o ranking da Revista Globo Rural como quarta melhor cooperativa do Brasil.

O locutor Juarez Ferreira animou o público sorteando vários brindes e como acontece em todos os sorteios, participaram da promoção os associados e clientes que entregaram a produção de soja, trigo ou milho. A entrega de mil litros de leite deu direito a um cupom. Ainda tiveram a chance de concorrer os clientes que compraram nas lojas da rede de supermercados, materiais de construção, pecuária, peças, ferragens e implementos agrícolas, cada R$ 200,00 em compras dava direito a um cupom. Nas compras de insumos e produtos agroindustriais a cada R$ 1.000,00 deu direito a um cupom. Também preencheram o cupom corretamente respondendo a pergunta: “Qual a Cooperativa que cultiva o futuro da nossa região?”.

Na oportunidade, o presidente Walter fez o lançamento da promoção Tempo de Sorte Cotrisal para 2020, cujo regulamento seguirá igual ao de 2019, porém com prêmios diferentes. Serão sorteadas três SUV CAPTUR Life Renault e 27 vale compras no valor de R$ 2.500,00 sendo dez em cada sorteio nos dias 16 de maio, 19 de setembro e 09 de janeiro de 2021.

ADLS - Associação dos Deficientes de Liberato Salzano recebeu o cheque de mil reais

Em cada sorteio, a Cotrisal contempla uma entidade da sua área de abrangência, com um vale de R$ 1.000,00 em compras nas lojas da cooperativa, com o objetivo de contribuir no desenvolvimento das ações sociais. A entidade contemplada neste sorteio foi a ADLS - Associação dos Deficientes de Liberato Salzano através do presidente Leonardo Sabadin.

Os últimos 10 clientes contemplados

Os 10 contemplados no 3º Sorteio 2019 foram:

1º prêmio: SAVEIRO Cabine Estendida 0 KM: Carlito Antonio Heckler, de Nova Boa Vista;

2º prêmio: Lavadora de Roupas 16 kg: Márcia Salvatori, Trindade do Sul;

3º prêmio: Lavadora de Roupas 16 kg: Claudete Dias Ribeiro, Nonoai;

4º prêmio: Lavadora de Roupas 16 kg: Maria Salvatori, Ronda Alta;

5º prêmio: Lavadora de Roupas 16 kg: Edmilson Holz, Novo Xingu;

6º prêmio: Lavadora de Roupas 16 kg: Nair F. de Lima, Três Palmeiras;

7º prêmio: Lavadora de Roupas 16 kg: Ademar Bressan, Novo Xingu;

8º prêmio: Lavadora de Roupas 16 kg: João Paulo Sartori, Chapada;

9º prêmio: Lavadora de Roupas 16 kg: Marcos Pemp, Sarandi;

10º prêmio: Lavadora de Roupas 16 kg: Jorge Tolotti, Novo Barreiro.

Retrospectiva Tempo de Sorte 2019

Os contemplados durante os três sorteios do ano que passou foram os seguintes:

Contemplados com 1º prêmio, 03 SAVEIRO Cabine Estendida 0 KM: Odair Marcelo Gatto, de Nonoai, Everton Luis Hohensee, de Três Palmeiras e Carlito Antonio Heckler, de Nova Boa Vista.

Contemplados com 27 Lavadoras de Roupas 16 kg: Lucas P. Farias, Seberi; Helio Guilherme de Souza, Palmeira das Missões; Aldo Garbin, Engenho Velho; Jair Alves dos Santos, Sarandi (Beira Campo); Alfredo Scaraveli, Pontão (Sagrisa); Sidenei Maggioni, Sarandi; Edgar Zardo, Sarandi; Valdenir José Birk, São José das Missões; Valmir Bariviera, Novo Barreiro; João Carlos Perondi, Pontão; Noeli M. Rauber, São José das Missões; Loeri Di Domenico, Sarandi; Plínio Aime, Sarandi; Willian Celso, Sarandi; Maximiliano Dreher Ximendes, Ronda Alta; Marcio Capellari, Chapecó/SC; José Acildo Hendges, Chapada; Luis Carlos Barzotto, Sarandi; Márcia Salvatori, Trindade do Sul; Claudete Dias Ribeiro, Nonoai; Maria Salvatori, Ronda Alta; Edmilson Holz, Novo Xingu; Nair F. de Lima, Três Palmeiras; Ademar Bressan, Novo Xingu; João Paulo Sartori, Chapada; Marcos Pemp, Sarandi e Jorge Tolotti, Novo Barreiro.

Entidades beneficiadas com Vale Compras de R$ 1.000,00: APAE Trindade do Sul, APAE de Chapada e ADLS - Associação dos Deficientes de Liberato Salzano.

A Cotrisal, através da Assessoria de Comunicação, agradece os diretores e representantes dos jornais, emissoras de rádio, pela parceria na divulgação da campanha durante o ano de 2019.

Lurdes Silvana de Lima

Assessoria de Comunicação

Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda.