Sarandi - Pague seu Alvará com desconto de 15% até o dia 31 de janeiro

Publicado por Thaís Girardi em 15/01/2020 - 10:01:22 .

Cobrada anualmente pelas Prefeituras, a taxa de Fiscalização e Vistoria - Alvará, tem como base o exercício do poder de polícia quanto ao saneamento da cidade e ao ordenamento das atividades urbanas, fiscalizando de forma efetiva o cumprimento das normas administrativas.

Por isso, a prefeitura de Sarandi comunica que já estão disponíveis para pagamento a Taxa de Fiscalização e Vistoria - Alvará do município de Sarandi, sendo que neste ano de 2020 os prazos de pagamento referente ao exercício de 2020 são:

Parcela única: até dia 31 de janeiro, com 15% (quinze) de desconto;

Parcelado, sem desconto: 1ª parcela até 31 de janeiro e a 2ª parcela até 30 de junho.

As guias dos tributos municipais estão disponíveis no site do município (www.sarandi.rs.gov.br). Para acessar basta seguir o link "Portal do Contribuinte", em seguida escolher a opção "Certidão e Guias de Débito do Contribuinte", selecionar a opção de pagamento (a parcela única ou a parcelado) e o banco conveniado que preferir (Sicredi ou Banrisul).

Evite a cobrança judicial e colabore com o desenvolvimento de Sarandi. Tenha orgulho de morar numa cidade limpa, ordeira e bem organizada.

Decom - P.M.Sarandi