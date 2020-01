Siga nossa página

Sarandi - Concurso Público tem inscrições reabertas

Publicado por Thaís Girardi em 15/01/2020 - 14:01:18 .

O Prefeitode Sarandi, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal e pelas instruções contidas neste Edital e pelas demais disposições legais aplicáveis, sob a supervisão da ComissãoExecutiva do Concurso Público instituída pela portaria n° 6763/2019, TORNA PÚBLICO que:

1. Em atendimento a decisão contida nos autos de n° 5000376-62.2019.8.21-0069/RS, onde determina a reabertura das inscrições aos ca ndidatos doadores de sangue que atendam a os requisitos da Lei Munici pal n ° 3968/2010 , se faz necessária a rev ogação do Edital n° 07, divulgado em 10.01.2020;

2. Em virtude da reabertura do período de inscrição pela determinação judicial , f ica cancelada a realização da prova objetiva prevista para 1 9.01.2020 ;

3. Na data de 20 .01.2020 será divulgado um edital contendo todas as informações para a realização da inscr ição para pessoa doadora de sangue , assim como demais informações.

Sarandi, Estado do Rio Grande do Sul, em 15 de janeiro de 2020.

Leonir Cardozo

Prefeito

Membros da Comissão:

Patrícia Mocelin

Adriano de Andrade Kaufmann

Verônica Bressan

Adriana D. Bergamaschi

Silvana Novello Koch