Sarandi - Escola do Atí-Açú passará aos cuidados do município

Publicado por Thaís Girardi em 16/01/2020 - 09:01:03 .

Na manhã da terça-feira, dia 13 o Prefeito Leonir Cardozo esteve no Distrito de Atí-Açú, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Raimundo Lopes da Cunha, para conversar com a comunidade educativa da escola sobre o processo de municipalização da mesma, que hoje se encontra fragilizada por ser uma escola pequena.

Neste encontro também estiveram presentes os pais dos estudantes e representantes da comunidade, a diretora da escola, Elcida Regina Gelain, o Secretário de Educação, Paulo Kasper, a supervisora pedagógica da Secretaria de Educação Sônia Tonin, a Presidente do Conselho Municipal de Educação, Rita Pigozzo, a coordenadora regional de educação na 39ª CRE, Lisete Leiria Jarré e seus assessores e o chefe de gabinete Cássio Conterato.

Na oportunidade foram esclarecidas algumas dúvidas que a comunidade tinha sobre o processo de municipalização e após, em votação registrada em ata pela 39ª CRE, os pais demonstraram sua concordância com a municipalização da Escola Raimundo Lopes da Cunha.

“Ressaltamos nosso compromisso com a comunidade do Atí-Açú, que foi a primeira sede do nosso município e, por sua importância histórica, merece receber um carinho especial de todos os sarandienses. Por isso nosso compromisso em assumir a educação desse distrito, garantindo-lhes os investimentos e políticas públicas que já são dispensadas a todas as escolas da rede municipal de ensino” afirmou o prefeito Cardozo.

Decom - P.M.Sarandi