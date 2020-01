Siga nossa página

Sarandi - Autoridades participam da abertura da Feira da Uva 2020

Publicado por Joel De Brito em 18/01/2020 - 10:01:13 .

Na noite de sexta-feira, dia 17, no parque de exposições de Sarandi, ocorreu a solenidade de abertura oficial da 12ª edição da Feira da Uva e da Agricultura Familiar, que contou com a presença do Presidente do Sintraf Ivandro Magnabosco, os prefeitos de Sarandi - Leonir Cardozo e Nova Boa Vista - Daniel Thalhaimer, Vice-Prefeito de Sarandi - Glauber Kunzler e 2ª dama Diane Pedon, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Sarandi - Denise Gelain, deputado federal Dionilso Marcon, Vice-Presidente Presidente da Acisar Claudia Pasqualli, Representantes da COOPAFS, da EMATER - Luciano Schwers, ACEPAFPe. Miguel Longhi, Pastor Acásio Frick, soberanas - Rainha: Karla Koche, Princesa: Maria Luiza Fink, Miss Teen Sarandi: Rafaela Werner, vereadores: Claudinor Lorini, Paulo Collet, Wilmar Azeredo e Rudimar Signor, comissão organizadora, imprensa e comunidade em geral.

Na ocasião várias autoridades manifestaram-se enaltecendo o trabalho da comissão organizadora, Sintraf, EMATER, COOPAF, ACEPAF Poder Público que por meses planejaram a feira e executaram com êxito total das ações projetadas. As autoridades subliharam a importância de fomentar cada vez mais a produção agrícola local para que eventos como esse possam ocorreu com frequência.

Em sua manifestação o Presidente do SINTRAF, Ivandro Magnabosco, falou do acerto da decisão de realizar a feira da uva novamente este ano, visto que muitas dificuldades foram vencidas para a realização desta edição. "Agradecemos a parceria da Emater, do poder público municipal, da associação dos feirantes, do Poder Legislativo, entre outros, e esse ano, além dos produtores da agricultura familiar, agroindústria e artesanato e Acisar".

Além da programação tradicional, as invernadas do CTG Porteira da Querência, do roteiro turístico, shows, exposições de orquídeas, praça de alimentação, brinquedos para crianças, produtos coloniais, artesanato e muito mais.

Confira a programação oficial

Sábado 18/01/2020

8:30hs Roteiro Turístico Uva e Vinho 2020;

9:00hs Abertura dos Pavilhões;

16:30hs Apresentação Cultural com o CTG e Show com Trio Passito;

20hs Encerramento das vendas;

Domingo 19/01/20

09:00hs Momento de Celebração;

10:00hs Início das vendas;

18:00hs Encerramento da Feira;

Lembrando que a entrada e acesso a todas as atrações da feira “É LIVRE”