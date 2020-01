Siga nossa página

Cotrisal intensifica preparativos para o Dia de Campo 2020

Publicado por Thaís Girardi em 20/01/2020 - 09:01:09 .

Evento já se consolida no cenário do agronegócio regional e estadual

Ser um canal direto entre produtores e profissionais especializados da Cotrisal e as empresas parceiras com foco nas novidades em produtos e tecnologias para o agronegócio. Este será o principal objetivo da terceira edição do Dia de Campo Cotrisal – Gerando Conhecimento e Superando Desafios 2020, que acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, no Campo Experimental da cooperativa, junto à BR 386, bairro Beira Campo, em Sarandi.

Trazendo inovação, tecnologia e as principais tendências para o agronegócio, informações diferenciadas e direcionadas aos produtores associados e também para estudantes e demais interessados que terão a oportunidade de trocar experiências junto ao corpo técnico da cooperativa.

O Campo Experimental, junto à BR 386, bairro Beira Campo, em Sarandi, recebe as melhorias para o início de mais uma edição do Dia de Campo. “O mundo se move por inovação tecnológica, e é justamente isso que o Dia de Campo Cotrisal apresentará a disponibilidade de tecnologias de empresas do agronegócio mundial. Por isso, o evento deste ano oferece a excelência de especialistas em inovações e tecnologias para nossos produtores e suas propriedades, com a sinergia dos maiores especialistas para mostrar como será o Amanhã”, destaca Maicol Serafini, gerente de insumos agrícolas da Cotrisal.

Empresas parceiras e pesquisadores da Embrapa, Emater e RTC - Rede Técnica Cooperativa participarão dos três dias de evento, onde o produtor associado poderá conferir as tendências e um espaço para tirar suas dúvidas, tudo para elevar sua produtividade, diminuir custos e aumentar a rentabilidade. As unidades de Pecuária e Peças & Implementos da Cotrisal também participarão do evento, apresentando seus produtos e serviços.

A programação nos três dias terá seu início às 9 horas às 12h e das 14h até 18h.

Campo Experimental Cotrisal – Na área junto que compreende 6 hectares, são testadas e avaliadas diversas alternativas para a agricultura da região, com inúmeros experimentos realizados e onde técnicos especializados fazem testes para garantir o suporte ao Detec Cotrisal na tomada de decisões a serem repassadas aos produtores associados, repercutindo na maior produtividade para a suas lavouras. O Campo Experimental Cotrisal exerce um papel fundamental na realização de estudos, testes e experimentos. Atualmente, estão sendo realizados diversos ensaios, como: de fungicidas, adubos foliares, ensaios cultivares, de indutores de resistência, tratamento e vigor de sementes, além de ensaios de inoculantes e plantas de cobertura de solo, totalizando 456 parcelas.

Lurdes Silvana de Lima

Assessoria de Comunicação

Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda.