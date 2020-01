Siga nossa página

Deputado Edegar Pretto volta à presidência da Assembleia Legislativa e prioriza tema da seca no estado

Publicado por Thaís Girardi em 20/01/2020 - 10:01:22 .

O deputado estadual Edegar Pretto (PT) assume como presidente interino da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul neste domingo (19). A posse será às 17h30 na sala da presidência, no Palácio Farroupilha, e ocorre antes do atual presidente do Legislativo, deputado Luís Augusto Lara (PTB), também assumir de forma interina o governo do Estado, no lugar do governador Eduardo Leite (PSDB).

Pretto, que foi presidente da Casa em 2017 e hoje é integrante da Mesa Diretora, comandará o Legislativo até terça-feira (21).

Lara e Pretto assumem devido à viagem do governador Eduardo Leite para compromissos em São Paulo, e seu vice, Ranolfo Vieira Júnior, em Brasília, conforme informou a assessoria do Palácio.

Nos dias como presidente da Assembleia, Edegar Pretto priorizará o tema da seca no estado, com visita a municípios atingidos e reunião com prefeitos e agricultores.

Na terça-feira pela manhã, o presidente do Legislativo estará no Palácio Piratini com o governador Lara, em reunião com representantes da Famurs, prefeitos de municípios em situação de emergência, secretários, agricultores e entidades ligadas ao campo. A proposta é avaliar os prejuízos causados pela estiagem, considerada a mais severa desde 2012, e discutir soluções aos problemas.

De acordo com balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado, até o dia 17 de janeiro, 67 municípios gaúchos decretaram situação de emergência devido à estiagem.