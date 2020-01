Siga nossa página

Sarandi - Roteiro da Uva 2020 foi um grande sucesso

Publicado por Thaís Girardi em 21/01/2020 - 09:01:26 .

Comprometidos com o desenvolvimento do Turismo Rural do município de Sarandi e visando conhecer nosso meio rural e mostrar a potência da agricultura familiar de Sarandi, o COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, SME – Depto. de Turismo, EMATER/ASCAR RS, Secretaria da Agricultura e STR – Sindicato dos Trabalhadores Rurais, realizou no sábado dia 18 de janeiro de 2020 com saída às 8 horas em frente a praça Farroupilha, com intensa programação, o Roteiro da Uva, pelo interior do Município de Sarandi.

Iniciando com recepção na Quitanda de Vinhos Del Nico, pela Família Zardo, com caminhada de 700m onde todos foram recepcionados na Casa do Jucelino, Iracema e seu filho Odilon Zardo na Linha Coxo.

Foi visitado a parreira, onde foram feitos pronunciamentos de autoridades e da Família Zardo explicando sobre os investimentos e a evolução da produção de uva nos mais de 8ha. Em seguida, numa área aberta, o grupo foi recepcionados com um gostoso café colonial, onde foi constado um grande exemplo da agricultura familiar que dá certo com muito trabalho e dedicação.

Continuando, na linha coxo foi visitado a Confraria do Vinho e o museu do vinho, a Cantina Vizini e a Comunidade da Barra do Signor.

No passeio estiveram participando pessoas de Minas gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Ganta Galo PR, Porto Alegre e de Sarandi.

Roteiro Turístico Uva e Vinho fazem parte da programação da Feira da Uva da Agricultura familiar de Sarandi, Barra Funda e Nova Boa Vista.

Por Fernando Luis Concatto