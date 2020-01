Siga nossa página

Sarandi - Governo municipal investe pesado em asfaltamento

Publicado por Thaís Girardi em 21/01/2020 - 10:01:54 .

As pavimentações asfálticas visam melhorar a infraestrutura urbana do município

O ano começou em ritmo acelerado para o Governo Municipal de Sarandi. Desde os primeiros dias do ano está sendo executado o asfaltamento de várias ruas de nosso município, investimento que vai melhorar a qualidade do trânsito sarandiense. Até o momento já foram executados o asfaltamento em trechos de 11 ruas de Sarandi, pela empresa Construbrás, vencedora dos processos licitatórios.

O Prefeito Leonir Cardozo e o Vice-Prefeito Glauber Kunzler, juntamente com os Secretários João Carlos da silva Alves (Jonka), Valdetar Sarturi Júnior, Gilmar Picollo, Paulo Kasper, Vilmar Azeredo, Edison Roberto Sarturi, Eloir Carpenedo, com a chefe do setor de engenharia, Larissa Bongiorno e o chefe de gabinete, Cássio Conterato estiveram, recentemente, acompanhando e vistoriando as obras nos vários pontos da cidade.

Até o momento, foram investidos aproximadamente R$723.413,00, afirmou o chefe da casa executiva, totalizando mais de 15 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, entregue para melhorar a qualidade de vida da comunidade sarandiense e valorizar o setor imobiliário da cidade.

“Aos poucos nós estamos chegando com asfaltamento em todas as regiões do Município de Sarandi, a fim de proporcionar à comunidade sarandiense melhores condições de trânsito e, também, melhorando ainda mais as condições de locomoção das pessoas que utilizam muito as ruas para os seus deslocamentos. Por isso, nós continuaremos, até o final da nossa gestão, entregando obras e priorizando os asfaltamentos em nosso município”, comentou o Prefeito Leonir Cardozo, acerca dos asfaltamentos.

Segue abaixo a lista de trechos que já receberam a pavimentação, bem como os que estão para serem executados.

RUAS AUTORIZADAS E LICITADAS – INSIDE COBRANÇA

- Rua Otávio Ribeiro (trecho entre a Avenida Expedicionário e a Rua Marcelino V. Signor). Área: 1.470,00m². RECURSO PRÓPRIO – ASFALTO NOVO – 2ª ZONA FISCAL; R$ 59.555,72 (EXECUTADO)

- Rua Miguel Ortolan (trecho entre a Rua Júlio Maílhos e a Avenida Duque de Caxias). Área: 1.484,00m². RECURSO PRÓPRIO – ASFALTO NOVO - 2ª ZONA FISCAL; R$ 63.875,79 (EXECUTADO)

- Rua Bandeirantes (trecho entre a Rua Júlio Maílhos e a Avenida Duque de Caxias). Área: 1.484,00m². RECURSO PRÓPRIO – ASFALTO NOVO - 1ª ZONA FISCAL; R$ 63.019,17(EXECUTADO)

- Rua Inácio Giordani (trecho entre a Rua Armínio da Silva e Av. 7 de Setembro). Área: 1.498,00m². RECURSO PRÓPRIO – ASFALTO NOVO - 1ª ZONA FISCAL; R$ 63.588,03 (EXECUTADO)

- Rua Barão do Rio Branco (trecho entre a Avenida 7 de Setembro e a Rua Otávio Ribeiro). Área: 3.136,00m². RECURSO PRÓPRIO – ASFALTO NOVO - 2ª ZONA FISCAL;

R$ 133.049,37(EXECUTADO)

- Rua Pedro Ferronato (trecho entre a Rua Eurélio Favretto e o fim da Rua Pedro Ferronatto). Área: 595,00m². RECURSO PRÓPRIO – ASFALTO NOVO - 2ª ZONA FISCAL; R$ 24.110,98 (EXECUTADO)

- Rua Senador Alberto Pasqualini (trecho entre a Rua Bandeirantes e a Rua Miguel Ortolan). Área: 1.484,00m². RECURSO PRÓPRIO – ASFALTO NOVO - 2ª ZONA FISCAL; R$ 62.004,70 (EXECUTADO)

- Rua Pietro Cescon (trecho entre a Rua João Tesser e a Rua Santo Colussi). Área: 6.034,00m². EMENDA PARLAMENTAR – COVATTI FILHO – ASFALTO NOVO – 2ª ZONA FISCAL; R$ 296.651,48 (EXECUTANDO)

RUAS AUTORIZADAS E LICITADAS – ISENTAS DE COBRANÇA:

- Rua Marcelino V. Signor (trecho entre a Rua Otávio Ribeiro e o fim da Rua Marcelino V. Signor). Área: 1.280,00m². RECURSO PRÓPRIO – ASFALTO NOVO – 3ª ZONA FISCAL;

R$ 51.858,04 (EXECUTADO)

- Rua Barão do Rio Branco (trecho entre a Rua Otávio Ribeiro e a ponte do Rio Caturetê). Área: 2.604,00m². RECURSO PRÓPRIO – ASFALTO NOVO - 4ª ZONA FISCAL;

R$ 108.927,06(EXECUTADO)

- Rua Dr. Luis Fragomeni e Rua B (trecho entre a Rua Padre Pedro Rigo e o final da Rua B). Área: 690,00m². RECURSO PRÓPRIO – ASFALTO NOVO - 4ª ZONA FISCAL; R$ 27.891,93

- Rua Guilherme Saretto (trecho entre a Rua Santa Lúcia e 29m da Rua Guilherme Saretto, sentido à Rua Demétrio Rech). Área: 203,00m². RECURSO PRÓPRIO – ASFALTO NOVO - 4ª ZONA FISCAL; R$ 17.292,16

- Rua Santa Rosa de Lima (trecho entre a Rua Santa Lúcia e a Rua Demétrio Rech). Área: 328,75m². RECURSO PRÓPRIO – ASFALTO NOVO - 3ª ZONA FISCAL. R$ 27.999,62.

