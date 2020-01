Siga nossa página

Ronda Alta - Em cinco meses dois homens morrem jogando bola

Publicado por Thaís Girardi em 22/01/2020 - 11:01:05 .

Dentro de um curto espaço de tempo dois homens falecem praticando esportes no município de Ronda Alta. Os dois fatos ocorreram com atletas de um mesmo grupo de amigos que jogam futsal no mesmo local e horário.

Os amigos que se reúnem, há anos, todas as terças-feiras, no horário das 19h às 20h para jogar futsal e confraternizar sofrem 2 perdas em cinco meses. Um dos fatos ocorreu em agosto de 2019 e o outro nessa terça-feira, dia 21, de janeiro, ambos no ginásio do bairro Aparecida.

Em agosto de 2019 o Sargento da Brigada Militar de Ronda Alta, Ari Antunes, de 49 anos, faleceu após ter um mal súbido, por volta das 19h30min, de uma terça-feira, o mesmo chegou a ser socorrido pela SAMU e encaminhado ao Hospital. O Sargento deixou esposa e casal de filhos.

Na terça-feira, dia 21/01, o Sr. Darci Sartori, de 69 anos, faleceu enquanto jogava bola, nessa mesma quadra. O fato teria ocorrido por volta das 20h no ginásio de esportes do bairro Aparecida. Sartori chegou a ser socorrido pelos amigos e encaminhado ao Hospital, mas não resistiu, vindo a falecer. Sartori era membro ativo da comunidade e coordenador do grupo de Terno de Reis. Deixa esposa, 2 filhos e 3 netos.

Por: Jornalismo Máxima FM