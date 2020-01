Siga nossa página

Cesurg oferta desconto permanente em campanha de indicação entre amigos

Publicado por Thaís Girardi em 23/01/2020 - 09:01:06 .

Uma nova promoção do Centro de Ensino Superior Riograndense (Cesurg) de Sarandi oferta 30% de desconto para amigos que se indicarem nos curso de graduação. A campanha Meu Parça Faz a Diferença foi lançada esta semana pela faculdade, é válida para matrículas realizadas no primeiro semestre deste ano e se aplicará durante toda a graduação.

De acordo com o edital que rege a campanha, pode participar o acadêmico que já está matriculado no Cesurg e indicar um amigo que deseja cursar o mesmo curso; e também dois amigos não matriculados que almejam cursar a mesma faculdade.

Para ambos os casos, os dois amigos (o indicante e o indicado) ganham 30% de desconto no valor das mensalidade até a conclusão da graduação. Para validação, o aluno indicado deverá, no ato da matrícula, preencher o requerimento de indicação da campanha, disponível na Secretaria.

Entende-se por indicado o candidato que se inscreve no vestibular, realiza a prova, classifica-se e matricula-se na Instituição. Inclui-se também os alunos ingressantes no Enem ou mesmo através de processos de transferência externa, bem como para portador de diploma de outras instituições de ensino superior.

Para a diretora de Inteligência de Mercado do Cesurg, Daiana Ransan Martins, a campanha de desconto Meu Parça Faz a Diferença é oportunidade que o aluno tem de indicar um parceiro para ambos poderem estudarem e serem beneficiados com um desconto permanente. “Além disso, o programa oportuniza um número maior de ingressantes no ensino superior, o que é muito positivo para a Instituição que está em pleno crescimento, para a região que terá novos profissionais e para os interessados que terão a chance de fazerem uma graduação”.

O desconto oferecido não cumula com nenhuma outra modalidade de incentivo, desconto ou bolsa. O edital que regulamenta a campanha está publicado no site do Cesurg e encontra-se disponível na Secretaria Acadêmica. A campanha passa a valer a partir da publicação do edital (21/01).

Vera Rebonatto - AI Cesurg