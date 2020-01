Sarandi - Administração municipal apoia empreendimentos na área do agronegócio

Siga nossa página

Sarandi - Administração municipal apoia empreendimentos na área do agronegócio

Publicado por Thaís Girardi em 24/01/2020 - 10:01:17 .

Como rotineiramente faz, o líder do executivo, Leonir Cardozo, esteve acompanhando obras no interior do município, e desta vez, a terraplanagem na propriedade dos agricultores familiares Leonardo e Luiz Elicher, na Linha Estancado Alto.

A terraplanagem está sendo realizada pelo município, por meio da secretaria de obras, como uma forma de incentivar a sucessão familiar, com viabilidade econômica da propriedade, garantindo que a família continue com os investimentos no campo, que é, hoje, um dos melhores investimentos para garantir a estabilidade financeira e qualidade de vida das famílias.

A família Elicher está investindo aproximadamente 350 mil reais em uma estrutura que vai comportar lotes de aproximadamente 1000 suínos para a integradora Dick e Gerevini.

“Parabenizamos a família por sua atitude em investir em atividade protegida no ramo do agronegócio e agradecemos ao Secretário Jonka e sua equipe pelo trabalho realizado”, afirmou Cardozo.

Decom - P.M.Sarandi