Liberato Salzano - Prefeito Recebe Título de Sócio Honorário de Associação Estudantil

Publicado por Thaís Girardi em 28/01/2020 - 09:01:35 .

O Prefeito municipal Gilson de Carli recebeu na manhã desta segunda-feira, 27, a visita do Ex-presidente da Associação Salzanense de Estudantes Universitários, Gustavo Pertille.

Na ocasião o ex-presidente Gustavo - que se afastou do cargo no último dia 25, concedeu o título de Sócio Honorário da Associação Salzanense de Estudantes Universitários – ASEU ao Prefeito Gilson. O título é conferido a membros da sociedade que prestam serviços relevantes para a ASEU. De 2018 até o presente momento, o município de Liberato Salzano através de iniciativa do Prefeito Gilson destinou mais de R$300 mil reais para o transporte universitário, incentivando o ensino superior na região. Mais duas pessoas também receberam o título de Sócios Honorários: Margot Frighetto Cervini, contadora que quando universitária ajudou no processo de estruturamento financeiro da ASEU; e Salete Faresin, ex-presidente que auxiliou na busca dos documentos históricos e burocráticos para que a associação fosse regularizada.

A ASEU foi fundada no ano de 2002 e ficou desativada por aproximadamente 8 anos, passando por um processo de reestruturação pelas mãos da gestão que estava empossada até dia 25 deste mês.A associação que atualmente realiza o transporte de mais de 70 universitários de 6 municípios diferentes, contava com o estudante de Direito Gustavo Pertille em sua presidência, sendo assessorado pela tesoureira discente de Engenharia Civil Caroline Téchio e pelo secretário acadêmico de Direito Sidney Fiorentin Junior. Agora, passam a administrar a associação a presidenta Camila Batistella, acompanhada da Secretária Fabieli Marcolan, e da tesoureira Andreá Ketiny Dal Santo.

Cristina Ferreira de Lima - AIP