Palmeira das Missões - Toma posse o novo Juiz de Direito da 3ª Vara Judicial de Palmeira das Missões

Publicado por Thaís Girardi em 29/01/2020 - 09:01:45 .

Na tarde da última segunda-feira (27), o magistrado Davi de Sousa Lopes foi empossado como Juiz de Direito da 3ª Vara Judicial de Palmeira das Missões. A solenidade ocorreu no Salão do Júri da Comarca do Município.

Natural de Fortaleza/CE e formado pela UNIFOR, Davi ingressou na magistratura no ano de 2014, especialmente no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do sul, atuando inicialmente na Comarca de Portão, após titularizou a Comarca de Planalto, substituindo as Comarcas de Iraí e Nonoai.