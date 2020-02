Siga nossa página

Sarandi - Grave acidente envolve vários caminhões na BR 386

Publicado por Joel De Brito em 29/01/2020 - 12:01:51 .

A PRF atendeu a um grave acidente na tarde desta quarta-feira (29) na BR 386, km 137 em Sarandi. Por volta das 12h:00min os policiais foram avisados sobre uma colisão frontal envolvendo 3 caminhões em frente a um posto de combustíveis, no km 138 da BR 386. Da colisão resultaram 3 feridos, sendo 1 grave, e uma pessoa ilesa.

De acordo com os vestígios encontrados pela equipe da PRF, um dos caminhões, que seguia no sentido Sarandi – Carazinho, invadiu a faixa de trânsito contrária e colidiu com um segundo caminhão. O terceiro veículo não conseguiu parar a tempo e colidiu com os outros 2. A SAMU e o Corpo de Bombeiros auxiliaram no atendimento. As causas do acidente estão sendo apuradas pela PRF.

O trânsito ficou totalmente interrompido. Foi realizado desvio por uma rua lateral à rodovia. No momento guinchos trabalham no local e assim que concluída a limpeza da pista o tráfego será reestabelecido.

Fotos - Divulgação via Whatsapp

Fonte: PRF