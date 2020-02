Siga nossa página

Novo Barreiro - BM prende indivíduo por tráfico de drogas na Linha Biriva

Publicado por Joel De Brito em 31/01/2020 - 12:01:40 .

Na tarde desta quinta-feira, dia 30/01/2020, a Brigada Militar do município de Novo Barreiro, realizou a prisão de um indivíduo (homem de 33 anos), na Linha Biriva, interior do município de Novo Barreiro pelo crime de tráfico de entorpecentes.



Os policiais, após tomar conhecimento de que o mesmo cultivava plantas de maconha nos fundos de sua residência, se deslocaram ao local e constataram o fato. O acusado tentou fugir do local, sendo preso em seguida na RS 569.



Do local foram apreendidos, um tijolo de maconha pesando 618g, 105 (cento e cinco) trouxas de maconha fracionadas prontas para a venda, 02 plantas grandes de maconha. A droga apreendida e o acusado foram apresentados na Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões e após recolhido ao Presídio desta mesma cidade.



39º BPM.