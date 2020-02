Siga nossa página

Sarandi - Projeto da Arena Ipiranga Society é apresentado à comunidade

Publicado por Thaís Girardi em 03/02/2020 - 09:02:33 .

Ato ocorreu na Prefeitura de Sarandi

Com a intenção de melhor atender as crianças que fazem parte das atividades desenvolvidas pelo Clube Ipiranga, na manhã da sexta-feira, 31, O Governo Municipal de Sarandi, apresentou o projeto da Arena Ipiranga Society.

O projeto foi detalhado pelo responsável pela elaboração, arquiteto e urbanista Norton Faccenda, que esclareceu os principais dados da futura Arena Ipiranga Society.

O projeto apresentado possui 1500m² de obra, contendo gramado padrão FIFA em uma quadra de Futebol Society de 30mx50m, e cobertura, garantindo que seja possível jogos e treinos mesmo em dias de chuva.

Para a construção da arena serão investidos R$546.000,00 recurso viabilizado pela emenda do Ex-Deputado Cajar Nardes.

Participaram do ato o Prefeito de Sarandi – Leonir Cardozo, representante do Legislativo – Wilmar Azeredo, Presidente do Esporte Clube Ipiranga – Zeno Picollo, Representante do Ex-Deputado Cajar Nardes - Thiago Thadeu Lamaison Martins, Professor Adelmo Pivotto (Jacaré), representante do Deputado Eduardo Loureiro – Lenomar Alves de Jesus, além de colaboradores do Governo Municipal, diretoria e membros do clube, comunidade esportiva, autoridades, alunos das categorias de base do Clube e imprensa.

Decom - P.M.Sarandi