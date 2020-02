Siga nossa página

Nova Boa Vista - Inauguração dos novos banheiros do Ginásio Pe. Urbano Maldaner

Publicado por Thaís Girardi em 03/02/2020 - 11:02:16 .

Evento que aconteceu no último sábado (01 de fevereiro), antes do Jantar da Padroeira Nossa Senhora dos Navegantes, inaugurou as novas instalações sanitárias e comemorou-se por mais está conquista. Estiveram presentes no ato, o assessor do Ex-deputado Marco Maia, Eder Drehmer e o assessor da Deputada Maria do Rosário, Gilmar Vieira. Para abençoar a obra, o Pároco Geraldo Collet.

Esta Obra, beneficia nossa comunidade e todos que utilizam este espaço de convivência social, entre jogos, festas, reuniões e encontros.

A obra foi executada através de emenda parlamentar, do ex deputado federal Marco Maia, e contrapartida de recursos do próprio município. O valor do convênio foi de R$ 222.857,14 e a contrapartida R$ 49.970,48. Ou seja, investimento total de R$272.827,62.

Nesta obra, foram inaugurados o novo banheiro feminino, que tem 15 bacias sanitárias, uma bacia para pessoas com necessidades especiais, lavatórios espelhados e chuveiro. O banheiro masculino, que tem 18 mictórios, 3 bacias sanitárias, uma para pessoas com necessidades especiais, lavatório e chuveiro. As divisões dos espaços de ambos banheiros são em granito e acabamento em gesso, iluminação com lâmpadas de led. Também foi construído um fraldário.

Fotos: Joseane Paula Steffens - Asssessora de Imprensa e Comunicação da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista.