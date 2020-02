Siga nossa página

Barra Funda - Câmeras de segurança são instaladas no município

Publicado por Thaís Girardi em 06/02/2020 - 08:02:39 .

Com o objetivo de proporcionar mais segurança, a Prefeitura Municipal de Barra Funda, realizou a instalação de 15 câmeras de videomonitoramento em diversos pontos estratégicos da cidade.

Sendo 11 pontos na área central e outras 04 nas vias de acesso da cidade, essas com a função de identificar, pessoas, placas, veículos suspeitos e assim promover o compartilhamento dessas informações para combater a criminalidade.

Segundo a empresa responsável pela instalação e cuidado da parte técnica dos equipamentos, em linha reta, a câmera consegue captar até 400m de distância, com nitidez. Os dados armazenados são compartilhados com os órgãos de segurança pública, que poderão fazer o uso para diversos fins.

Além disso, o projeto visa contribuir com a segurança da comunidade; atender as demandas da comunidade em tempo real; prevenir e inibir atividades ilícitas; contribuir com o serviço de inteligência policial, no abastecimento de dados, bem como contribuir com a redução do índice de criminalidade; registrar imagens para posterior serviço de investigação; otimizar as atividades preventivas do policiamento ostensivo; agilizar atividades repressivas durante o acontecimento de atividades ilícitas e aumentar a sensação de segurança dos munícipes.

Segundo o Prefeito Marcos A. Piaia, o investimento foi feito pensando na garantia da segurança e, assim, na melhoria da qualidade de vida de todas as famílias barrafundenses.

A Administração agradece a Brigada Militar e todos aqueles que estão apoiando a implantação desse projeto em nosso município.

Julie Tomazi - AIP