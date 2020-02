Siga nossa página

Cesurg amplia estacionamento

Publicado por Thaís Girardi em 06/02/2020 - 08:02:15 .

Com a ampliação, há o acréscimo de 25% no número de vagas de estacionamento, além do alargamento das vias de circulação





Novas vagas de estacionamento são ofertadas para a comunidade acadêmica do Centro de Ensino Superior Riograndense (Cesurg) de Sarandi. A instituição de ensino investe na ampliação do espaço, que já estava limitado para a demanda dos Blocos B e C, onde são realizadas as aulas.

As obras de ampliação começaram na semana passada e devem ser finalizadas no próximos dias. Máquinas pesadas trabalham na terraplanagem do local para expandir a área, totalizando 2.900m². Com a ampliação, há um acréscimo de 25% no número de vagas de estacionamento, além do alargamento das vias de circulação.

Além da terraplanagem, foi realizado um declive no terreno para escoamento das águas pluviais para evitar a formação de poças. O local receberá piso a base de brita, meio fios e nova iluminação, além disso contará também com vagas exclusivas para pessoas com necessidades especiais e idosos.

De acordo com o diretor Administrativo do Cesurg, Sidneii Piccini, a ampliação do estacionamento faz parte de uma série de melhorias que a instituição está realizando para melhor receber seus alunos.

Vera Rebonatto - AI Cesurg