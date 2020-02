Siga nossa página

Sarandi - Em 2019 o Postão 24H e os ESFs realizaram 196.636 atendimentos

Publicado por Thaís Girardi em 06/02/2020 - 09:02:28 .

Saúde Pública: atendimento que faz a diferença!

O Centro de Atendimento Municipal de Saúde (CAMS) de Sarandi, conhecido como Postão, Inaugurado em 26 de junho de 2012, desde a sua concepção já realizou centenas de milhares de atendimentos, estando aberto durante as 24 horas do dia, os 7 dias da semana, realizando consultas médicas, atendimentos ambulatoriais e serviços de emergência/urgência com profissionais altamente capacitados, oferecendo assim um atendimento digno e de qualidade para à população Sarandiense.

No ano de 2017, entre o Postão e os ESFs foram realizados 125.409 atendimentos, em 2018 foram 145.924 e em 2019 foram 196.636 atendimentos realizados.

Esses números incluem consultas médicas, atendimento pela enfermagem, consultas médicas realizadas no interior do município, atendimentos ambulatoriais, atendimentos odontológicos e consulta com ginecologista e preventivos.

O acentuado crescimento dos atendimentos no Postão e nos ESFs evidencia a boa qualidade dos serviços prestados à comunidade e também a confiabilidade que a população tem com tais serviços, que atendem pessoas de todas as classes sociais.

O Governo Municipal busca trabalhar para garantir uma boa qualidade de saúde pública em Sarandi, economizando em diversas áreas para que os munícipes possam ser atendidos a qualquer hora do dia ou da noite no Postão 24h, ou terem o mesmo nível de atendimentos e serviço nos ESFs dos Bairros.

