Barra Funda - Confirmadas as atrações da ExpoBarra 2020

Publicado por Thaís Girardi em 07/02/2020 - 11:02:16 .

Serão diversas atrações durantes três dias

Barra Funda estará em festa! Em comemoração ao 28º aniversário de emancipação político administrativa, o município realizará a EXPOBARRA 2020 – Feira da Indústria, Comércio, Agronegócios, Artesanatos e Shows.

A feira será realizada entre os dias 03, 04 e 05 de abril, no Ginásio Municipal de Esportes. Entre as atrações estão confirmadas a Banda Cosmo Express, Toninho Prado, Banda G10, Léo Pain, Rogério Magrão e Baitaca, que prometem animar a festa.

O evento será palco de negócios para centenas de expositores, que vão ocupar a área interna e externa, para apresentar as potencialidades econômicas do município e da região. São empresas de comércio, serviços, indústrias e produtores, que apostam no evento como uma grande vitrine.

Durante os três dias, os visitantes poderão conferir uma programação diversificada, com palestras, momentos de lazer, shows variados, momentos culturais, praça de alimentação, brinquedos infláveis, artesanato entre outras atrações.

A ExpoBarra 2020 ainda vai abranger a pecuária e agricultura especialmente com a exposição de maquinários e implementos agrícolas.

Para os três dias de feira e shows a entrada é gratuita.

Julie Tomazi - AIP