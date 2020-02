Siga nossa página

A partir de amanhã o Dia de Campo Cotrisal movimentará região

Publicado por Thaís Girardi em 11/02/2020 - 09:02:09 .

A terceira edição do Dia de Campo Cotrisal – Gerando Conhecimento e Superando Desafios 2020, terá seu início amanhã, 12 de fevereiro e se estende até sexta-feira. O Campo Experimental da cooperativa foi preparado para receber associados e produtores da região que buscam conhecimento e um canal direto com profissionais especializados da Cotrisal e as empresas parceiras com foco nas novidades em produtos e tecnologias para o agronegócio.

Empresas parceiras e pesquisadores da Embrapa, Emater e RTC - Rede Técnica Cooperativa participarão dos três dias de evento, onde o produtor associado poderá conferir as tendências e um espaço para tirar suas dúvidas, tudo para elevar sua produtividade, diminuir custos e aumentar a rentabilidade. As unidades de Pecuária e Peças & Implementos da Cotrisal também participarão do evento, apresentando seus produtos e serviços.

A programação nos três dias terá seu início às 9 horas às 12h e das 14h até 18h.

Lurdes Silvana de Lima

Assessoria de Comunicação

Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda.