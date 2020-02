Siga nossa página

Sarandi - Seguem as obras na Praça da Cidadania

Publicado por Thaís Girardi em 13/02/2020 - 08:02:23 .

Espaços de lazer e convivência garantem qualidade de vida à população

Sendo o lazer um direito social fundamental garantido ao cidadão pelo artigo 6º da Constituição Federal de 1988, investir em espaços gratuitos para a realização de momentos de lazer se torna cada vez mais necessário, devido ao desenvolvimento urbano e crescimento populacional. Por esse motivo o Governo Municipal de Sarandi está investindo continuamente em espaços de lazer e convivência nos bairros de Sarandi.

Um exemplo é a Praça da Cidadania, localizada entre o Bairro Vicentinos e o Parque Ipiranga. Trata-se do maior complexo de equipamentos públicos urbanos de Sarandi, cuja finalização está prevista para os próximos meses.

A área de intervenção é de aproximadamente 12.000m², que contará com 2.352m² de pavimentação em paver, campo de grama sintética de 375m² cercado com alambrado. A Praça da Cidadania também contará com um circuito de ciclismo infantil de 90m de comprimento, playground, uma Academia da Terceira Idade (ATI), espaço de estudo, espaço religioso com púlpito ao ar livre, mobiliário urbano (bancos, lixeiras e mesas).

No total serão investidos R$419.939,07 provenientes de recursos próprios do município de Sarandi nesse projeto, que foi pensado para melhorar a qualidade de vida e acesso ao lazer para os bairros sarandienses.

Segundo o Prefeito de Sarandi, que confere os trabalhos rotineiramente, o principal objetivo da praça é atender a população e criar espaços de lazer salutares às crianças e famílias.

