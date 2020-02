Siga nossa página

Cresol Sarandi realiza formação e confraternização com Agentes de Crédito

Publicado por Thaís Girardi em 14/02/2020 - 09:02:23 .

A Cresol Sarandi realizou na noite de 07 de fevereiro, na Etnia Alemã de Sarandi /RS, a sua reunião de formação e confraternização anual com Colaboradores, Dirigentes e Agentes de Crédito da cooperativa sede e postos de atendimento dos municípios de Almirante Tamandaré do Sul, Coqueiros do Sul, Ronda Alta, Chapada e Novo Barreiro, abrangendo também os municípios de Barra Funda e Nova Boa Vista.

Na oportunidade, foi apresentado o novo vídeo institucional da Central Sicoper, os resultados e a evolução do ano de 2019. Em seguida, o Diretor Financeiro Edenilso Casarotto também explicou acerca das Campanhas Jogada de Craque – que já teve seu encerramento – e Sonho de Prêmios – que terá sua finalização em março deste ano com o sorteio de diversos prêmios –, além de esboçar a próxima campanha que entrará em vigor durante o ano.

Já o Diretor Administrativo Ari Carlos Breda falou sobre os serviços e produtos oferecidos pela Cresol, sobre as ações desenvolvidas no ano de 2019 (como a abertura de nova Agência na cidade de Novo Barreiro, a inclusão dos cartões Mastercard, novo app para cartões, novas linhas de crédito, dentre outras).

Por fim, o Diretor Presidente, Márcio Cassel, abordou o planejamento para o ano e relembrou aspectos importantes do cooperativismo e do papel do agente de crédito. Logo após, os participantes confraternizaram e dialogaram, colaborando com as decisões da sua cooperativa.

Fonte: Simone Luiza Fritzen - Auxiliar Administrativo