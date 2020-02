Siga nossa página

Sarandi - Governo Municipal lança licitação prevendo novos asfaltamentos

Publicado por Thaís Girardi em 14/02/2020 - 11:02:19 .

Nesta etapa serão investidos em valores próprios, cerca de R$1.500.000,00

A Administração Municipal de Sarandi lançou edital de licitação para a contratação de empresa responsável para executar o asfaltamento de trechos de 14 ruas do perímetro urbano de Sarandi, totalizando uma área de aproximadamente 26.500m² de asfalto novo que será entregue em breve à comunidade sarandiense. O montante previsto para essa finalidade é de aproximadamente R$1.500.000,00, valor próprio dos cofres do Poder Público Municipal de Sarandi.

Esta nova ação garante a continuidade dos trabalhos de asfaltamento que vem acontecendo durante os últimos anos. Tendo em vista o desenvolvimento urbano que vem sendo observado no município de Sarandi, as obras de asfaltamento tem o objetivo de incentivar ainda mais a valorização imobiliária, oferecer melhores condições de trafegabilidade, aumentar da qualidade de vida da população e desenvolvimento econômico do município.

Segue abaixo a relação dos trechos que serão contemplados com a pavimentação asfáltica nessa nova etapa:

▪Rua Ângelo Rech - Entre a Rua Otávio Ribeiro e o final da Rua ngelo Rech - 856,00 m²;

▪Rua Ângelo Rech - Entre a Avenida Duque de Caxias e o final da Rua ngelo Rech - 243,00 m²;

▪Rua Ângelo Rech - Entre a Rua Senador Alberto Pasqualini e a Avenida Duque de Caxias - 1624,00 m²;

▪Rua Senador Alberto Pasqualini - Entre a Rua Inácio Giordani e a Rua João Tesser - 1449,00 m²;

▪Rua Senador Alberto Pasqualini - Entre a Rua Tuiuti e a Rua Camões - 1376,00 m²;

▪Rua Bandeirantes - Entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Bortolo de Marco - 1498,00 m²;

▪Rua Plácido de Castro - Entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Pietro Cescon - 3164,00 m²;

▪Rua Paulo Dal'Oglio - Entre a Rua Otávio Ribeiro e a Rua Bortolo de Marco - 1204,00 m²;

▪Rua Marcilio Dias - Entre a Rua Armínio da Silva e a Avenida Duque de Caxias - 1808,00 m²;

▪Ivo Sprandel - Entre a Rua Farroupilha e o final da Rua Ivo Sprandel - 473,00m²;

▪Rua Inácio Giordani - Entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Bortolo de Marco - 1174,50m²;

▪Rua Cosmo Favretto - Entre a Rua Pietro Cescon e o final da Rua Cosmo Favretto - 1212,50m²;

▪Rua Cosmo Favretto - Entre a Rua Otávio Ribeiro e a Rua Bortolo de Marco - 1204,00m²;

▪Rua Cosmo Favretto - Entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Senador Alberto Pasqualini - 2982,00m²;

▪Rua José Francisco Biavatti - Entre a Rua João Piccini e a Rua Padre Eugênio Medischeschi - 1892,00m²;

▪Rua Bortolo de Marco - Entre a Rua Miguel Ortolan e a ERS 404 - 1815,00m²;

▪Rua Franklin Siliprandi - Entre a Rua 27 de Junho e a entrada do Campo da Santa Gema - 942,80m²;

▪Rua Euclides Martins - Entre a Rua Arlindo Pilonetto e o Lar do Idoso - 390,00m²;

▪Rua Vergilio Zanchim - Entre a Rua Genoveva Rech e a Rua C - 1085,00m²;

▪Travessa Antonio Ubaldo Kirch - Entre a Rua Serapião Paula Costa e Rua Seberino Duranti - 202,50m².

Decom - P.M.Sarandi