Siga nossa página

Barra Funda - Comitiva esteve na capital divulgando a ExpoBarra 2020

Publicado por Thaís Girardi em 14/02/2020 - 11:02:45 .

Nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, a comitiva de Barra Funda esteve em Porto Alegre divulgando mais uma edição da ExpoBarra – Feira da Industria, Comércio, Agronegócios, Artesanatos e Shows, que acontecerá nos dias 03, 04 e 05 de abril.

O dia foi dedicado a visitas aos deputados e ao governador do estado, Eduardo Leite, ocasião em que foi apresentada a programação oficial da feira, estendendo o convite às autoridades, para que prestigiem o evento e as potencialidades do município.

Integrou o grupo o prefeito municipal, Marcos André Piaia, acompanhado das soberanas do município, 1ª princesa Liegi Marcotto e 2ª princesa Éllen Vitória Neuhaus. A rainha Gessle Dyéssica da Silva, não pôde se fazer presente em virtude de estar em viagem fora do município.

A feira é realizada a cada dois anos e é a oportunidade para divulgar as potencialidades da indústria, comércio, agronegócios, gastronomia e artesanato do município e região. A entrada para a feira e shows é gratuita. Barra Funda te espera! Venha fazer grandes negócios.

Fonte: Julie Tomazi - AIP