Pré-Assembleias da Cotrisal reúnem centenas de associados

Publicado por Thaís Girardi em 27/02/2020 - 16:02:15 .

Com expressiva participação do seu quadro social, a Cotrisal realizou suas Pré-Assembleias na semana de 17 a 20 de fevereiro. O objetivo foi prestar contas aos associados dos números contábeis e relatório de atividades referente ao exercício de 2019, bem como, momento de apresentação das principais ações da Cooperativa.

O presidente Walter Vontobel conduziu as atividades e explicou que as Pré-Assembleias são realizadas todos os anos e antecedem a Assembleia Geral Ordinária (AGO). Nas suas explanações, Vontobel deu ênfase para o atingimento do excelente faturamento registrado em 2019, quando a Cooperativa atingiu R$ 1,878bilhão. “As Pré-Assembleias são mecanismos formais de governança cooperativa, visto que um de seus principais objetivos é garantir transparência e prestação de contas ao associado, dono da cooperativa, sobre as condições econômico-financeira e social da organização”, destacou o presidente Vontobel.

As Pré-Assembleias foram realizadas nos municípios de Rondinha, Liberato Salzano, Constantina, Ronda Alta, Três Palmeiras, Trindade do Sul e Nonoai, os associados comemoram o excelente desempenho da cooperativa no exercício de 2019, os quais foram os melhores registrados em sua história, em que o resultado líquido chegou a mais de R$ 109 milhões.

As Pré-Assembleias permitem contato próximo com os associados e proporcionam troca de informações sobre o sistema cooperativo. Além dos associados, acompanharam as pré-assembleias o vice-presidente João Carlos Chini, a contadora Zeni Locatelli, gerentes de negócios, conselheiros e líderes da Cotrisal.

A Cotrisal agradece a participação dos associados e convida todos para participar da Assembleia Geral Ordinária, que acontece no próximo sábado, 07 de março, a partir das 09 horas, no ginásio de esportes da COHAB, localizado em frente do Estádio do Esporte Clube Ipiranga, às margens da RS 404, em Sarandi.

Em Trindade do Sul foi realizada no dia 20 na Câmara Municipal de Vereadores

Em Rondinha a Pré-Assembleia foi realizada no dia 17 de fevereiro na Câmara de Vereadores

Pré-Assembleia realizada em Nonoai, com a presença de associados locais de Rio dos Índios e Alpestre, dia 20 na Unidade da Cotrisal no município



Em Ronda Alta no dia 19 de fevereiro no Clube Brasil

No dia 19 de fevereiro foi realizada em Três Palmeiras, na Câmara de Vereadores



Em Constantina foi realizada na Câmara de Vereadores, no dia 18, com as presenças dos associados locais, de Novo Xingu e Engenho Velho







Em Liberato Salzano foi realizada na Câmara de Vereadores, no dia 18 de fevereiro, com as presenças dos associados locais e de Pinhalzinho

Fonte: Lurdes Silvana de Lima - Assessoria de Comunicação- Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda.