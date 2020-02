Siga nossa página

Nova Boa Vista - Escola Santos Anjos participará do programa “Letramento em Programação”

Publicado por Thaís Girardi em 28/02/2020 - 08:02:31 .

O Programa Letramento em Programação, promovido pela IMED em parceria com o Instituto Ayrton Senna e com o apoio do Instituto Jama, iniciou as atividades de 2020.

Participaram da abertura representantes de 15 municípios, 11 que já participavam do programa e quatro novos parceiros: São João da Urtiga, Camargo, Nova Boa Vista e Caseiros.

"Neste ano, iniciamos a parceria com a 7ª Coordenadoria Regional de Educação ampliando o programa para a Rede Estadual. Com esta ampliação a expectativa é impactar aproximadamente 1.800 alunos da Educação Básica de Escolas Públicas da região Norte do Rio Grande do Sul”, comenta a representante do InovaEdu, Julia Teston Machado.

Durante o encontro, a coordenadora de Alianças Estratégicas Institucionais e Empresariais da IMED, Márcia Capellari, e o coordenador de Extensão e Responsabilidade Social, Elvis Mognhon, deram as boas-vindas e lembraram do impacto causado pelo programa na região. As propostas para 2020 e as alterações de currículo foram apresentadas pelo Líder do InovaEdu, professor Amilton Rodrigo de Quadros Martins, que também apresentou a equipe envolvida no projeto.

A nova Articuladora do Letramento em Programação Norte Gaúcho, Taíse Vergínia Telles, realizou uma atividade de integração entre os municípios. Taíse comenta que Programa é o caminho para a transformação digital e comportamental que as escolas precisam. “O engajamento de cada escola, de cada gestor que fará com que impactemos alunos com aprendizagens significativas que ampliam as possibilidades de desenvolvimento e inovação que influenciarão o futuro destas gerações”, declara.

“Para a educação é um projeto inovador que vai ao encontro que pretendemos nos nossos espaços educativos. Ou seja, a educação do século XXI. Queremos manter esse espaço pelo maior tempo possível”, ressalta a secretária de Educação de Getúlio Vargas, Sandra Betiatto.

O lançamento ocorreu no Laboratório de Metodologias Inovadoras (LMI) da IMED na tarde da última quinta-feira (20), Nova Boa Vista, através da Escola Santos Anjos recebe a novidade, estiverem presentes na reunião a Secretária de Educação Carla Cavalleri Machado, Daiane Grapiglia Rohr e Michele Staggmeier.

Fonte: Imed Educação