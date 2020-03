Siga nossa página

Constantina - Dois homens morrem após confronto com a Brigada Militar

Publicado por Joel De Brito em 01/03/2020 - 14:03:28 .

Por volta das 2h deste domingo, dois homens foram baleados por integrantes da Brigada Militar após uma discussão, no Bairro São Roque, em Constantina-RS. Supostamente, houve também confronto físico entre as partes. Geferson Borges e Jocemar Cavalheiro da Silva acabaram mortos.

As primeiras informações contém a versão dos familiares e vizinhos, que presenciaram o fato. Tentamos informações com o SAMU para entender os motivos da Unidade Móvel ter sido acompanhada pela viatura da polícia, após ter sido acionada para atender a filha de Geferson Borges, um dos baleados. A criança teria sofrido um acidente doméstico com o portão da casa, segundo o que diz a mãe. Ainda não há uma explicação concreta em relação a isso. As informações são doJornal Folha da Produção.



Confira o que diz a Brigada Militar:

"*39° BPM - OCORRÊNCIA MARIA DA PENHA EM CONSTANTINA NO BAIRRO SÃO ROQUE.*

Na madrugada do dia 01/03/2020, os Policiais Militares receberam várias ligações através do celular da BM, da vítima (mulher de 28 anos) que seu marido estaria lhe espancando, e que durante a briga caiu o portão da residência em cima de sua filha de oito anos e que ela estaria ferida ainda em baixo dele.

Foi deslocado rapidamente para o atendimento da ocorrência e acionado a equipe do SAMU para prestar socorro a criança que teve um corte profundo em sua têmpora.

Chegando no local, foi constatado de que o homem (32 anos) continuava agredindo a mulher e os Policiais tentaram conversar e apaziguar a situação pois o mesmo estava bastante alterado e agressivo, momento em que ele se revoltou e partiu pra cima dos policiais, entrando em luta corporal vindo a derrubá-los no chão e tentava sacar a arma de um deles, momento que outro indivíduo (homem de 30 anos) chegou e começou a ajudar o acusado a tirar a arma, o outro policial que já teria tentado retirar os dois em cima do colega sacou a arma e disparou contra os dois indivíduos em legítima defesa vindo a feri-los.

Os dois indivíduos feridos foram socorridos pela equipe do SAMU, mas momento depois vieram a óbito. Os Policiais Militares também restaram feridos, sendo medicados posteriormente.

A vítima já teria registrado duas ocorrências de agressões (Maria da Penha) contra o seu companheiro, que além dessas possuía uma vasta ficha criminal, como lesão corporal, vias de fato, ameaças, furto, receptação, inclusive já esteve preso por algum tempo.

O comando do 39°BPM já abriu procedimento através de Inquérito Policial Militar para averiguação dos fatos.

Fonte Folha da Produção e Brigada Militar