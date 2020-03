Siga nossa página

Sarandi - Cesurg constrói Centro de Saúde Animal

Publicado por Thaís Girardi em 02/03/2020 - 08:03:43 .

Estrutura é constituída de sistema integrado único em Sarandi e na região

Mais de mil metros quadrados e uma estrutura fantástica que impressiona, o Centro de Ensino Superior Riograndense (Cesurg) de Sarandi está construindo o Centro de Saúde Animal, tido como um centro de saúde animal. O complexo é constituído de um sistema integrado inovador para Sarandi e região, que proporcionará mais aprendizado e vivências aos acadêmicos da faculdade e atenderá às necessidades da comunidade.

O Centro de Saúde Animal ganha forma a cada dia. As obras iniciaram no fim de 2019 e a previsão para a inauguração do espaço é ainda no primeiro trimestre de 2020. O trabalho ocorre diuturnamente para erguer divisórias, construir os sistemas elétrico, hidráulico, de ar condicionado e isolamento acústico.

Obra desafiadora

Até a conclusão da obra, mais de 70 profissionais de diversas áreas terão trabalhado no local. “As equipes são de Sarandi e de diversas cidades. Devido a complexidade de alguns projetos não dispomos de profissionais na região e alguns são, inclusive, de outros estados”, conta o engenheiro civil Vinicius Vieira Tonello.

A obra é complexa e desafiadora. “O maior desafio desta obra, está na gestão das equipes e de suprimentos para o canteiro de obras, pois, tradicionalmente, na maioria das edificações, temos entre quatro e cinco projetos envolvidos e, por se tratar de um hospital, temos a adição de dois projetos de grande impacto: projeto de climatização/renovação de ar e gases medicinais”, revela o engenheiro. “Outro grande desafio é a transformação de utilização de um espaço existente, pois o pavilhão já havia sido construído anteriormente para outro fim e agora há toda uma adequação do ambiente ”, completa.

Marco para a região

A implantação do Centro de Saúde Animal será um marco para a região, pois contará com o setor de pequenos e grandes animais e haverá a realização de inúmeros procedimentos, muitos dos quais realizados apenas em centros como Porto Alegre.

“Para nossos alunos será possibilitado, além das aulas, a realização de estágio e atividades para ampliar sua base de conhecimento e fortalecer o aprendizado prático. Esta obra também apresenta um grande ganho para nossa região pela agilidade que ela proporcionará em tempo de atendimento e na variedade de profissionais que aqui desenvolverão suas atividades, e levará Sarandi a ser reconhecida como um centro de especialidades”, argumenta o diretor de Ensino Eduardo Toledo Martins.

A estrutura do local é projetada, ainda, para ser remodelado conforme a necessidade. Isto significa que as paredes podem ser removidas para dar espaço às salas maiores e oferta de novos serviços.

Estrutura

Todos os professores da área da Medicina Veterinária trabalharam na elaboração do projeto e isso permitiu uma estrutura de excelência. O Centro de Saúde Animal do Cesurg contará com dois ambulatórios para atendimento clínico; farmácia; canil e gatil; estrebarias, sala de preparação animal; três blocos cirúrgicos de rotina; sala de técnica cirúrgica acadêmica; ambulatório de atendimento acadêmico composto por oito mesas para a realização dos atendimentos veterinários; setor de atendimento veterinário para grandes animais; bloco cirúrgico de grandes animais; sala de visualização cirúrgica e ambulatorial; laboratórios de anatomia, microbiologia, parasitologia, análises clínicas, patologia e o laboratório de reprodução; além de três salas projetadas para atendimento e aulas simultâneas.

“O Centro de Saúde Animal vai oferecer o que há de inovador no mercado veterinário. Trazemos junto ao curso de Medicina Veterinária uma das maiores e mais completas estruturas, pensando na qualidade de atendimento prestado à comunidade sarandiense e região e na formação dos nossos acadêmicos”, afirma o médico veterinário e coordenador do curso de Medicina Veterinária Me. Rafael Pandolfi.

Inovações

O local é o primeiro em Sarandi a incorporar o sistema totalmente digitalizado em seus espaços, podendo vincular os resultados dos exames, ou até mesmo a projeção de uma cirurgia, ao sistema acadêmico. Essa tecnologia permite que todos os setores da clínica estejam vinculados às respectivas disciplinas ministradas no curso, o que na prática, permite, que no momento da realização de um exame de raio X, o professor já consiga disponibilizar as imagens e/ou resultados aos alunos que estarão cursando a disciplina de Diagnóstico por imagem, já o bloco cirúrgico contará com um sistema de câmeras integradas, permitindo que os acadêmicos das disciplinas cirúrgicas possam estar assistindo ou revendo as cirurgias de rotina em seus smartphones.

O professor Rafael também destacou a importância da construção do fluxograma do local. “O fluxo do Centro de Saúde Animal foi projetado permitindo a utilização simultânea dos espaços por até 250 acadêmicos, sem prejudicar os atendimentos de rotina, isso para o aluno resume-se em mais aulas práticas e ainda possibilita-o visualizar toda a rotina da clínica”, argumenta.

Outra novidade está no Laboratório de Anatomia Animal. Pandolfi explica que o uso do formol será extinto. “É um novo modelo de ensino da Medicina Veterinária importante para saúde dos acadêmicos. As peças passarão a ser glicerinadas e poderão ser manipuladas por qualquer pessoa sem ter nenhum tipo de agressão à saúde”.

Salas de Observações

Além de tudo, a Centro de Saúde Animal do Cesurg é ainda mais inovador pela criação dos espaço visto como o “ponto de ouro da clínica”. São salas de aula de vidro voltadas para consultórios e blocos cirúrgicos, tanto de grandes quanto de pequenos animais.

“Os acadêmicos podem estar na sala aprendendo a teoria, e ao mesmo tempo conseguem visualizar todas as cirurgias e atendimentos de rotina; o professor e veterinário pode estar fazendo o atendimento e o aluno fazendo a observação, sem interferir. Isso é riquíssimo para o acadêmico pois possibilita ver todas as questões comportamentais do paciente e tutor, além de permitir que mesmos os alunos que estejam nos semestres iniciais e ingressantes no curso possam participar da visualização dos procedimentos”, enfatiza Pandolfi.

O Centro de Saúde Animal vai atender as demandas do curso de Medicina Veterinária e também a comunidade regional. A intenção também é que no futuro sejam realizadas análises de leite, patológicas e prestar serviços também para as clínicas veterinárias do município e da região.

Fonte: Vera Rebonatto - AI Cesurg