Palmeira das Missões - Obras avançam e prédio do HPR começa a tomar forma

Publicado por Thaís Girardi em 03/03/2020 - 08:03:00 .

Instituição de saúde contará com 224 leitos e será referência em atendimento de casos de média e alta complexidade para cerca de 500 mil pacientes

Cresce a cada dia a expectativa para a conclusão das obras do Hospital Público Regional de Palmeira das Missões – HPR, o maior investimento em saúde pública do interior do Estado. De acordo com a empresa responsável pela construção, a Sial Engenharia e a fiscalização da obra, a cargo do Arquiteto e Urbanista Artemio Sarturi, o mês de março inicia com todos os blocos da estrutura em andamento.

Sendo o bloco 03 (internação) o mais adiantado, com mais de 70% de execução das paredes internas e externas, além de 50% da conclusão da rede de esgoto pluvial externa e o término do plantio de grama no talude principal.

Ainda, nesta segunda-feira (02), foi iniciado o levantamento das paredes nos blocos 02 e 06 e a concretagem do bloco 05 (recepção). Atualmente a obra conta com 242 funcionários, sendo cerca de 100 destes palmeirenses. A previsão é que nos próximos meses o número total de trabalhadores chegue a 350.

A instituição será referência para cerca de 500 mil pacientes de mais de 70 cidades, que neste momento precisam viajar para receber atendimentos em casos de média e alta complexidade. O Hospital deverá entrar em funcionamento em 2022, com estimativa de cinco anos para a implementação de toda a sua capacidade.

A obra irá custar R$ 115 milhões, sendo R$ 111 milhões garantidos por intermédio de convênio firmado entre a Prefeitura e o Ministério da Saúde. E uma contrapartida do município no valor de R$4 milhões entre obra e fiscalização.

Fonte: AI/Prefeitura/ Fotos: Pedro Julio Possamai