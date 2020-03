Siga nossa página

Cresol Sicoper contrata montante histórico de recursos no Plano Safra

Publicado por Thaís Girardi em 05/03/2020 - 13:03:20 .

Volume disponibilizado até o momento supera a ordem de R$ 437 milhões



Faltando 4 meses para fechar o Plano Safra 2019/2020, a Cresol Sicoper já registra o maior volume de recursos contratados em sua história, superando as contratações efetivadas no Plano Safra 2018/2019. No atual plano, já são mais de R$ 437,1 milhões liberados em operações de custeio e investimento, que geram uma média de R$ 30,3 mil por contrato; contra R$ 432,2 milhões contratados em todo o Plano Safra anterior, que gerou uma média de R$ 26,3 mil por contrato. Um destaque do Plano Safra vigente é a nova linha de recursos para Habitação, sendo que a Cresol Sicoper já liberou R$ 18.577.235,12 em 459 operações.



O Diretor do Departamento Comercial da Central Cresol Sicoper, Claudio Risson, descreve que o crédito sempre foi e continua sendo uma das principais bandeiras da Cresol. “A grande razão de constituição do Sistema Cresol em 1995 foi acesso a novas fontes no crédito rural. Estamos evoluindo graças a um conjunto de fatores como o amadurecimento do Sistema, a evolução das equipes internas e o nosso planejamento que prevê sermos uma instituição plena no crédito rural. Com isso, melhoramos a cada ano as condições de acesso ao crédito, tanto que já liberamos mais valores que no Plano Safra anterior, mesmo sendo um ano de escassez de crédito rural. Estamos cumprindo com a nossa função de sermos uma instituição financeira comprometida com o nosso cooperado e com o desenvolvimento, visando fazer com que a agricultura possa continuar sendo um grande fator de sucesso para a economia do nosso país”, descreve Risson.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Central Cresol Sicoper/ Foto: Vanderlei Tecchio