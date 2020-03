Siga nossa página

Rondinha - Município vai adquirir nova Motoniveladora

Publicado por Thaís Girardi em 10/03/2020 - 08:03:25 .

Na tarde de segunda-feira dia 09.03.2020 o Prefeito Municipal Ezequiel Pasquetti recebeu eu seu gabinete o gerente geral da agência do Banco Banrisul de Rondinha, Sr. Carlesso Frai, oportunidade em que foi assinado o contrato autorizando a operação de crédito no montante de R$ 700.000,00, destinados à aquisição de uma nova motoniveladora, (patrola), para o Município.

Nos próximos dias será realizada a licitação visando a aquisição do novo equipamento, o qual estará reforçando a atual patrulha da Secretaria de Obras na prestação de serviços à comunidade.

Na ocasião o Prefeito Pasquetti enalteceu a importância da conquista: ‘’Temos atualmente um parque de máquinas com excelente estrutura, estaremos, em breve, recebendo esta patrola nova, reforçando a estrutura para atender as demandas existentes, seja na conservação de estradas gerais ou vicinais; nosso município é constituído de famílias de produtores rurais que trabalham intensamente em todas as áreas produtivas, aumentando a produção e conseqüentemente sua renda, assim, o fluxo de máquinas e caminhões, associado ao transporte escolar e trânsito habitual em nossas estradas é intenso. Além disso, o apoio aos nossos produtores facilitando o escoamento da produção é importante e necessário. Estamos fazendo a nossa parte, enquanto Poder Público, apoiando os agricultores nos sistemas de produção investidos, dessa maneira, cresceremos juntos, tudo com organização, planejamento e muito trabalho. Esta máquina representa uma grande conquista para todos e servirá ao povo rondinhense’’ resumiu Pasquetti.

Momento da assinatura do contrato.

Fonte: AIP Rondinha