Sarandi - Playground da Praça Farroupilha será revitalizado

Publicado por Thaís Girardi em 10/03/2020 - 08:03:32 .

Banheiros públicos do local também serão reformados

Em uma solenidade realizada na Praça Farroupilha, que contou com a presença dos líderes do Poder Público Municipal, secretários e estudantes da Escola Sarandi, foi assinado, na tarde sexta-feira, 6 de março, a ordem de início dos trabalhos de revitalização do playground da Praça Farroupilha, para melhor atender as crianças.



As melhorias incluem a retirada do playground antigo e a instalação do novo, a colocação de um banco circular de madeira, grama e a instalação de um piso emborrachado, para garantir mais segurança às crianças na realização das suas brincadeiras.

O valor a ser investido no playground é de R$86.996,34 (oitenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais com trinta e quatro centavos). Ações como essa visam assegurar à base da sociedade uma geração de crianças promissora e protagonista do seu futuro.



Além da revitalização do playground, também será realizada a reforma dos banheiros públicos da praça, nesta ação terá um investimento de aproximadamente R$68.999,11 (sessenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais com onze centavos).

Fonte: Decom - P.M.Sarandi