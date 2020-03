Assembleia Cotrisal 2020

Siga nossa página

10/03/2020



Assembleia evidencia ótimo resultado da Cotrisal: faturamento de R$ 1,878 bilhão e resultado líquido de 109 milhões de reais

Mais de mil e trezentos associados participaram da Assembleia Geral Ordinária da Cotrisal, dia 07 de março, no Ginásio da Cohab em Sarandi, e conferiram o excelente resultado obtido pela cooperativa no ano de 2019. Na oportunidade, o quadro social aprovou a distribuição R$ 37.543.086,32 aos associados.

A condução da Assembleia ficou a cargo do presidente Walter Vontobel e contou com a presença do vice-presidente, João Carlos Chini, conselheiros,líderes, associados, gerentes e funcionários. Vontobeldestacou a importância da fidelidade dos associados com a cooperativa e do empenho do quadro funcional para que a Cotrisal alcançasse o faturamento expressivo de R$ 1,878bilhão.

Considerado como muito positivo para o setor agrícola e em especial, para os associados dacooperativa, 2019 foi marcado por bons preços e boas produtividades para a satisfação dos produtores que colheram as maiores safras, resultando no recebimento de mais de quinze milhões de sacas de soja, milho e trigo e mais de setenta e sete milhões de litros de leite.

“A efetiva participação do quadro social da Cotrisal é um dos fatores principais na geração dos resultados alcançados pela cooperativa ao longo dos últimos anos”, destacou o presidente Walter, ao ratificar que os associados sabem do trabalho sério e profissional que é realizado e que eles podem contar com a segurança, agilidade e solidez em todos os momentos do ano.

Vontobelobservou também que quanto maior for a atuação do associado com a cooperativa mais forte ela fica e ele também. "Esse apoio mútuo é fundamental no processo de desenvolvimento, seja do produtor ou da cooperativa", disse.

Entre os principais assuntos tratados ao longo da manhã, houve apreciação do Balanço, dos números referentes ao exercício de 2019 e das ações da gestão. Os relatórios apresentados foram aprovados pelos associados por unanimidade.

Maior resultado da história: R$ 109 milhões

O balanço do exercício de 2019 apresentou um faturamento de R$ 1.878.195.165,03e o resultado líquido de 109.310.367,60milhões de reais.



O presidente Walter também divulgou o valor do retorno (sobras) de R$ 37.543.086,32que serádistribuído ao quadro social, proporcional à entrega e comercialização da produção. Deste valor 50% vai para cota capital e a mesma importância creditada na conta corrente, correspondendo a R$4,16por saca de soja e R$ 2,08por saca de milho.

A distribuição das sobras é um procedimento adotado desde 1998, numa iniciativa da gestão Vontobel que, apoiado por toda direção da cooperativa, busca valorizar e incentivar o associado a compartilhar o resultado obtido. “Além da segurança e pagamento em dia da produção, oferecemos mais este benefício como forma de gratificar o associado ao negócio que é dele”, afirmou o presidente.



Para colocar o Balanço em votação e discussão, foram indicados pelos presentes, os associados Marcos AntonioNozariSusin, de Pontão e Jorge Leonel Schwerz, de Sarandi, para conduzir a os trabalhos, tendo sido o balanço aprovado por unanimidade e sem ressalvas.



Na sequência, foram eleitos e empossados os novos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2020, os associados Luciano Adalberto Henkes, Ilucir Antônio Moi e Willian Celso(efetivos) e Fabio Pedrotti de Oliveira, IlmoHolz e Altair André Machado de Oliveira (suplentes).

​Ao finalizar os trabalhos da assembleia, o presidente Walter Vontobel ressaltou que a atuação e o desempenho da Cotrisal com a prática de um cooperativismo alicerçado na força, união e solidariedade têm sido reconhecidos pela sociedade e imprensa especializada, em âmbito estadual e nacional, destacando a premiação da revista Globo Rural, queatravés do 15º anuário “As 500 Melhores do Agro”, reconheceu o trabalho das organizações em 21 segmentos do agronegócio, considerando os indicadores econômicos e financeiros e iniciativas de sustentabilidade. “E para nossa grata satisfação, a Cotrisal alcançou a quarta colocação, e a única gaúcha, a figurar em as 10 melhores cooperativas do país,” comemorou.

Com grandes volumes de produção, bons preços e distribuição das sobras, resta-nosagradecer: a Deus por mais um ano abençoado com muita saúde, paz e prosperidade; aos nossos associados que mais uma vez fizeram a diferença com uma participação elogiável e expressiva na Cotrisal; aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; aos nossos funcionários, as entidades financeiras e aos clientes e fornecedores, pelo apoio e parceria, aliada a confiança em nossa administração e no trabalho que realizamos para o sucesso e a felicidade de milhares de associados e familiares.

Cotrisal em números:

Faturamento:

1.878.195.165,03

Empregos diretos:

1.464

Quadro Social:

10.066

Sobras líquidas operacionais:

109.310.367,60

Sobras aos associados:

R$ 37.543.086,32*

*(50%)Cota Capital - 18.771.543,16

*(50%)Distribuídos aos associados - 18.771.543,16

