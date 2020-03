Rondinha - Grave acidente deixa vítima fatal na ERS 404

Publicado por Joel De Brito em 10/03/2020 - 19:03:19 .

Por volta das 16:45h, desta terça-feira 10, um grave acidente deixou uma vítima fatal na ERS 404 entre os municípios de Ronda Alta e Rondinha, nas proximidades da Linha Schio, Rondinha. O acidente envolveu um veículo Cobalt de cor prata com placas de Belo Horizonte/MG e uma carreta tanque com placas de Palmeira das Missões.



A colisão ocorreu quando o veículo Cobalt seguia sentido Rondinha/Ronda Alta e por motivos desconhecidos a carreta que seguia no sentido contrário colidiu de frente na lateral do veículo.



Com o forte impacto o veículo ficou totalmente destruído, o motorista e único ocupante ficou preso às ferragens, não resistindo aos ferimentos, falecendo no local. A rodovia seguiu com fluxo normal, pois os veículos envolvidos ficaram fora da pista. O homem condutor do carro que faleceu no local não teve a identidade revelada.



Atenderam a ocorrência o SAMU de Ronda Alta, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros voluntários de Sarandi e a Polícia Rodoviária Estadual de Palmeira das Missões.