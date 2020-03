Sarandi - Autorizada obra de construção da praça no Loteamento Tolotti no valor de R$ 262.977,00

Publicado por Thaís Girardi em 12/03/2020 - 08:03:06 .

Foi assinado, no fim da tarde dessa terça-feira, 10 de março, a ordem de início das obras de construção de uma praça no Loteamento Tolotti.

A assinatura aconteceu em frente ao terreno baldio em que será construída a praça e contou com a expressiva presença da comunidade do loteamento e de representantes do Governo Municipal.

A praça irá conter uma quadra esportiva em concreto de 152m², outra área esportiva em grama sintética de 375m², um playground, uma academia, e todo aparato de passeios e arborização, conforme imagem em anexo, atendendo assim as necessidades de toda a população daquele bairro, de crianças até adultos. Serão investidos R$ 262.977,00, oriundos dos cofres públicos municipais.

Essa praça vai transformar um espaço abandonado em um ponto de encontro para as famílias e, principalmente, para as crianças do bairro brincarem em segurança e próximas aos seus responsáveis.

