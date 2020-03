Sarandi - Quase R$6.000.000,00 serão investidos em pavimentação asfáltica através do Programa Avançar Cidades

Siga nossa página

Sarandi - Quase R$6.000.000,00 serão investidos em pavimentação asfáltica através do Programa Avançar Cidades

Publicado por Joel De Brito em 12/03/2020 - 11:03:38 .

80% do valor será destinado a ruas de chão batido

Foi assinado, recentemente, nas dependências da Caixa Econômica Federal de Passo Fundo, com a presença de representantes do Governo Municipal de Sarandi, o contrato do Programa Avançar Cidades.

O contrato prevê a realização de um financiamento no valor de R$5.282.705,13 com o objetivo de levar pavimentação asfáltica para 21 ruas do município de Sarandi, serão 64.490,83 m² de asfalto que serão entregues à comunidade.

Como contrapartida, o Governo Municipal de Sarandi estará investindo aproximadamente R$665.188,97 oriundos dos cofres do tesouro municipal, ou seja, serão investidos no total R$5.947.705,13 na infraestrutura, desenvolvimento e melhora da trafegabilidade de Sarandi. O Valor de contrapartida do município pode diminuir de acordo com o processo licitatório.

Cabe salientar que dos trechos e ruas que serão asfaltadas, obrigatoriamente, 80% serão locais de chão batido, ou seja, não possuem calçamento e obviamente, não possuem asfalto. Além disso, nestes trechos serão executados os trabalhos de drenagem, construção de passeio e meio-fio, acessibilidade e sinalização.

Os outros 20% do valor total, serão investidos do recapeamento da manta asfáltica em parte duas avenidas do município, Expedicionário e 7 de Setembro.

Confira a listagem das ruas contempladas pelo programa:

1- Rua Arlindo Pilonetto, com área de 2.766,10 m² (Parque Ipiranga);

2- Rua Leonita Pazini, com área de 3.002,94 m² (Loteamento Freddo);

3- Rua Luiz Laurindo Graciolli, com área de 710,40 m² (Vila Maria);

4- Rua Pietro Cescon, com área de 3.553,00 m² (Centro);

5- Rua 1, com área de 1.806,00 m² (Rua Albinor B. Bordão - Bairro Vicentinos);

6- Rua 2, com área de 2.898,00 m² (Rua Virícimo L. Poncio - Bairro Vicentinos);

7- Rua G, com área de 638,00 m² (Bairro Vicentinos);

8- Rua Sem Denominação, com área de 1.638,00 m² (Bairro Universitátio);

9- Rua Vitor Davoglio, com área de 1.373,60 m² (Bairro Universitário);

10- Rua João Mattei, com área de 964,80 m² (Bairro Universitário);

11- Rua José Daloglio, com área de 3.181,20 m² (Bairro Universitário);

12- Rua João C Petry, com área de 1.864,64 m² (Beira Campo);

13- Rua Fredolino Vogt, com área de 1.568,00 m² (Parque Ipiranga);

14- Rua Santa Romana, com área de 1.728,00 m² (Parque Ipiranga);

15- Rua Santa Rosa de Lima, com área de 2.688,00 m² (Parque Ipiranga);

16- Rua Adriano Oltramari, com área de 3.290,00 m² (Parque Ipiranga);

17- Rua José Streit, com área de 6.464,80 m² (Parque Ipiranga);

18- Rua Pe Augusto Bataion, com área de 459,20 m² (Bairro Vicentinos);

19- Rua Coraldino Machado, com área de 1.235,28 m² (Bairro Vicentinos);

20- Av. Sete de Setembro, com área de 15.467,62 m² (recapeamento);

21- Av. Expedicionário, com área de 7.193,25 m² (recapeamento).

SOBRE O PROGRAMA

O programa Avançar Cidades é um projeto do Governo Federal, lançado em 2017, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que atua na área de saneamento e mobilidade urbana. O projeto visa uma melhor circulação de pessoas nos espaços urbanos, trabalhando na qualificação de espaços, vias e transporte no âmbito das cidades, assim como a melhora e distribuição nas redes de saneamento básico de todo o país.

Os créditos disponibilizados no Avançar Cidades impõem juros de 6% ao ano, com 1 ano de carência e, a partir desse prazo, 20 anos de financiamento.

Decom - P.M.Sarandi